전북교육청, 학생맞춤통합지원 체계 강화…학교·지역사회 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 10일 학생맞춤통합지원 강화에 나섰다.
- 11개 기관 협의체로 복합위기학생 지원망을 구축했다.
- 124개 학교 연수·컨설팅 후 하반기 지원도 이어간다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자= 전북특별자치도교육청은 학교와 교육청, 지역사회가 함께하는 학생맞춤통합지원 체계의 현장 안착을 위해 지원체계 강화에 나섰다고 10일 밝혔다.
교육청은 올해 상반기 학생맞춤통합지원이 전면 시행됨에 따라 학생맞춤통합지원위원회를 중심으로 정책 추진 기반을 마련하고 유관부서 협의체를 구성해 학업과 심리·정서, 안전·건강, 복지 분야를 연계한 통합지원 체계를 운영하고 있다.
또한 교육청과 지자체, 경찰청, 아동보호전문기관 등 11개 기관이 참여하는 민관협의체를 구성해 복합위기학생 지원을 위한 지역 협력체계를 구축했다.
더불어 학교 현장 지원을 위해 학생맞춤통합지원단을 운영하며 지난 4월부터 6월까지 도내 124개 학교를 찾아 현장 맞춤형 연수와 컨설팅을 실시했다.
지원단의 전문성 강화를 위해 상반기 두 차례 워크숍을 열고 사례 공유와 협의를 통해 학교 현장 수요에 맞는 지원 방안도 마련했다.
전북교육청은 하반기에도 학생맞춤통합지원센터 담당자 협의회를 지속 운영하고 매뉴얼 제작·보급과 성과보고회를 통해 정책 방향과 현장 중심 운영 사례를 공유할 계획이다.
천호성 교육감은 "학생맞춤통합지원은 학교와 교육청, 지역사회가 함께 협력해야 완성되는 정책"이라며 "연수와 컨설팅 등 현장 지원을 확대해 학생 한 명 한 명을 놓치지 않는 촘촘한 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com