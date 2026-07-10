부안군, 인천공항 직행 고속버스 신설…21일부터 운행

AI 핵심 요약beta
- 부안군이 10일 인천공항 직행 고속버스 노선을 신설해 21일부터 운행한다고 밝혔다.
- 부안~인천공항 노선은 하루 왕복 3회 운행하며 우등버스가 투입된다고 했다.
- 군은 환승 불편 해소와 지역 접근성 향상을 위해 교통망 확충에 힘쓰겠다고 밝혔다.
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[부안=뉴스핌] 고종승 기자= 전북 부안군은 인천국제공항을 오가는 직행 고속버스 노선을 신설해 오는 21일부터 본격 운행한다고 10일 밝혔다.
이번 노선은 해외여행 수요 증가에 맞춰 타 지역에서 환승해야 했던 군민과 방문객의 교통 불편을 해소하기 위해 마련됐다.
부안~인천공항 노선은 부안시외버스터미널을 출발해 서천군을 경유한 뒤 인천공항 제1터미널과 제2터미널까지 하루 왕복 3회 운행한다.
부안 출발 시간은 오전 2시 10분과 오후 1시 10분, 오후 5시 10분이며 인천공항 제2터미널 출발 시간은 오전 8시 10분과 오전 10시 50분, 오후 6시 30분이다.
운행 차량은 전 좌석 우등버스가 투입되며 승차권은 모바일 앱 '티머니GO'를 통해 예매할 수 있다. 상행선 기준 소요 시간은 약 3시간 50분으로 도로 상황에 따라 달라질 수 있다.
권익현 부안군수는 "인천공항 직행 노선 개통으로 군민들의 환승 불편이 크게 해소될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 이동 편의 증진과 지역 접근성 향상을 위한 교통망 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com