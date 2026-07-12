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"처음 안전하다고 느꼈다"…성폭력 피해자 돕는 해바라기센터의 '동력난'

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  • 서울해바라기센터가 성폭력·가정폭력 피해자에게 2011년부터 원스톱 통합지원을 해왔다.
  • 상담·의료·수사·법률·심리 지원과 디지털 성범죄·외국인·장애인 피해까지 한곳에서 전문적으로 돕고 있다.
  • 그러나 낮은 처우로 간호사·상담사 등 전문 인력 구인난이 심해 지속 가능한 지원 동력이 부족하다고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경찰·변호사·진술조력인 상주…해외서도 드문 통합지원 체계
디지털 성범죄 결합 피해 증가…삭제·수사·심리 연계 지원
복합 피해 늘지만 인력 확보 난항…"지속 관심·지원 절실"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = "처음으로 안전하다고 느끼며 제 경험을 말할 수 있었습니다."

성폭력·가정폭력·성매매 피해자를 위한 통합 서비스 기관인 서울해바라기센터를 이용한 한 시민이 남긴 글이다.

해바라기센터는 피해자가 피해 직후부터 회복 과정까지 필요한 지원을 한곳에서 받을 수 있도록 해 2차 피해를 줄이고 일상 회복을 돕는 통합지원 안전망이다. 다른 선진국에서 보기 어려운 상담·의료·수사·법률·심리 지원이 한데 모인 '원스톱 지원' 시스템을 갖춘 기관이지만 낮은 처우로 인력난을 넘어 '동력난'을 겪고 있다는 지적이 나온다.

서울 종로구 서울해바라기센터 입구. [사진=성평등가족부]

◆ 상담부터 증거채취까지 한곳서…피해자 시선 고려한 공간·절차 운영

뉴스핌이 지난 10일 방문한 서울 종로구 서울해바라기센터 별관은 혜화역 골목 안쪽에 자리하고 있다. 센터 측은 일부러 외부 시선에서 떨어진 환경을 골랐다고 설명했다. 피해 직후 위기 지원을 받은 뒤 심리상담 등 지속 지원을 받기 위해 찾는 안전한 공간이라는 취지다.

서울해바라기센터는 서울대병원에 설치된 성폭력 피해자 통합지원센터다. 2010년 12월 문을 열었고 2011년 2월부터 피해자 직접 지원을 시작했다. 현재까지 2만1619명을 지원했으며 서비스 건수는 23만4866건이다.

정명신 서울해바라기센터 행정소장은 "해바라기센터에는 상담, 심리, 의료에 더해 경찰이 함께 들어와 있다"며 "국선전담변호사와 진술조력인도 함께 있어 피해자 보호 범위가 더 넓다"고 설명했다. 이어 "해외에도 위기지원센터 공간은 있지만 경찰이 상주하지 않고 경찰을 부르는 시스템"이라고 덧붙였다.

센터는 별관과 본관으로 나뉘어 운영된다. 별관에는 심리치료실과 심리평가실, 상담실, 영상증인신문실 등이 마련돼 있다. 길 건너편 서울대병원 인근 함춘회관 지하 1층 본관에는 정신건강의학과와 산부인과 진료실, 진술녹화실, 모니터링실, 상담실 등이 있다. 별관이 심리상담과 지속 지원에 초점을 둔 공간이라면 본관은 의료 진료와 진술녹화 등 피해 직후 초기 지원 기능을 맡는다.

센터에서는 성범죄 피해자의 신체와 의복 등에 남아 있을 수 있는 증거를 확보하기 위한 응급키트 절차도 운영된다. 피해자 상담과 간호사의 의료문진, 동의 확인을 거쳐 피해자의 상태와 사건 경위에 따라 진행된다.

심현지 의료지원팀 간호사는 "응급키트는 피해 유형과 피해 시점 등을 고려해 진행하며 통상 피해 직후 가능한 한 신속하게 이뤄진다"며 "평균적으로 매년 150건 정도 증거 채취를 하고 있다고 보면 된다"고 말했다.

서울해바라기센터 상담실. [사진=성평등가족부]

◆ 디지털 성범죄·외국인 피해까지 지원하지만…전문 인력 '동력난'

최근 피해 양상은 더 복합적으로 변하고 있다. 정 소장은 "요새는 성폭력 피해가 딱 떨어지는 경우가 없다"며 "폭력은 계속 진화·발전하고 있기 때문에 디지털 기반 폭력은 기본 세트처럼 함께 오는 경우가 많다"고 말했다.

그는 "디지털 사진 유포와 관련된 불안은 정말 압도적"이라며 "디지털성범죄피해자지원센터, 삭제 지원 기관, 사이버수사대와 협력해 삭제 지원과 추후 모니터링을 포함한 지원을 함께하고 있다"고 밝혔다.

외국인과 장애인 피해자도 지원 대상이다. 정 소장은 "외국인 피해자도 내국인 피해자와 똑같이 상담, 의료, 수사 지원까지 받을 수 있다"며 초기 진술에는 전문 통역사를 활용한다고 설명했다. 상담지원팀의 한 관계자는 장애인 피해자 지원에 대해 "진술조력인이 의사소통과 전달을 돕고 수사나 재판 과정에서 진술 내용이 잘 전달될 수 있도록 참여하고 있다"고 전했다.

문제는 전문 인력 확보다. 서울해바라기센터는 경찰을 포함해 30명 규모로 운영된다. 정 소장은 "간호사는 법의학적 능력과 트라우마에 대한 이해가 모두 필요하기 때문에 멀티플레이어여야 한다"며 "상담사도 상당한 심리상담 역량이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "처우가 낮기 때문에 구인난에 시달리는 것은 맞다"며 "서울 지역은 그나마 낫지만 지방으로 갈수록 너무 힘들다"고 밝혔다. 이어 "인원이 없다기보다 해바라기센터로 들어올 수 있는 동력이 없는 것"이라고 부연했다. 

정 소장은 "디지털 성범죄처럼 복합 피해가 늘어나는 상황에서는 협력과 소통이 매우 중요하다"며 "전문 인력이 계속 남을 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다"고 촉구했다.

jane94@newspim.com

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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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