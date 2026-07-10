경남도, 전국 최초 피지컬AI 고속도로 구축…제조업 혁신 가속화

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산단전용 5G 특화망 구축사업 공모 '창원산단' 선정

제조AI 전주기 생태계 조성…피지컬 AI 수도 실현

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 창원국가산업단지에 산단 전용 5G 특화망을 구축해 제조현장 피지컬AI 실증을 위한 핵심 인프라를 마련한다.

도는 산업통상자원부가 추진한 '산단전용 5G 특화망 구축사업' 공모에서 창원국가산업단지가 전국 24개 스마트그린산단 가운데 유일하게 최종 선정돼 국비 105억 원을 확보했다고 10일 밝혔다.

경남도가 산업통상부가 추진하는 '산단전용 5G 특화망 구축사업' 공모에서 창원국가산업단지가 전국 24개 스마트그린산단 가운데 유일하게 최종 선정돼 국비 105억 원을 확보했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

이번 사업은 지난해 선정된 창원국가산단 AX실증산단 구축사업과 오는 9월 개소 예정인 피지컬AI 원스톱 지원 플랫폼, 경남제조AI데이터센터를 하나의 네트워크로 묶는 피지컬AI 핵심 인프라 구축 사업이다.

도는 이를 통해 도내 제조현장에서 실시간으로 AI·로봇·설비를 연계하는 '피지컬AI 고속도로(Physical AI Highway)'를 전국 최초로 구축한다는 계획이다.

피지컬AI는 인공지능이 로봇과 제조설비를 통해 산업현장에서 스스로 판단하고 움직이는 차세대 제조혁신 기술로, 고용량 데이터를 초고속으로 주고받는 통신 인프라가 필수다. 도는 제조현장에 피지컬AI를 확산하기 위한 5G 특화망 필요성을 인식하고 지난해부터 한국산업단지공단 경남지역본부, 지역 국회의원들과 함께 정부에 관련 사업 반영을 지속적으로 건의해 왔다.

산단전용 5G 특화망 구축사업에는 총 150억 원이 투입된다. 도는 창원국가산단 전역에 기업들이 공동 활용할 수 있는 5G 특화망을 깔고 산단 공동 활용형 5G 코어(Core)와 통합관제센터를 구축해 AI 클라우드 기반 서비스를 지원한다.

공공·범용·기업특화형 등 다양한 형태의 5G 특화망을 활용해 AX(첨단 제조 혁신) 실증을 지원함으로써, 제조기업들이 대규모 설비 투자 없이도 대용량 데이터를 처리하고 초고속 AI 서비스를 활용할 수 있도록 할 방침이다.

도는 이번 특화망을 앞서 추진 중인 AX실증산단, 피지컬AI 원스톱 지원 플랫폼, 경남제조AI데이터센터와 유기적으로 연계해 '경남형 피지컬AI 인프라'를 단계적으로 완성한다는 구상이다.

도는 피지컬AI를 인체에 비유해 로봇을 신체, 피지컬AI 파운데이션 모델을 두뇌, 제조AI데이터센터를 심장, 산업데이터를 혈액, 5G 특화망을 혈관이자 초고속 신경망으로 설정하고 데이터센터에서 학습한 AI가 5G 특화망을 통해 현장 설비와 로봇으로 전달되고 현장에서 생성된 데이터가 다시 데이터센터로 돌아가는 순환 구조를 구축한다는 전략이다.

도는 이번 사업을 통해 도내 제조기업이 AI·데이터·로봇을 하나의 체계로 활용할 수 있는 기반을 마련하고 제조AI 기획·개발·실증·확산으로 이어지는 '제조AI 전 주기 생태계'를 구축하는 데 속도를 낼 계획이다. 창원국가산단에서 검증된 제조AI 모델과 피지컬AI 운영 경험을 도 전역으로 확산해 민선 9기 도정 핵심 전략인 '글로벌 피지컬AI 수도 경남' 실현을 본격화한다는 목표다.

도는 창원국가산단과 사천우주항공국가산단을 연결하는 '경남형 제조 특화 피지컬AI 혁신 벨트'도 병행 추진한다. 동·중부경남의 기계·방산·자동차·조선 등 주력 제조산업과 서부경남의 첨단 우주항공 제조 기반을 하나의 피지컬AI 생태계로 묶어 축적된 제조AI 모델과 데이터, 운영 노하우를 도내 전방위 AX 확산에 활용한다는 구상이다.

이미화 산업국장은 "산단전용 5G 특화망 구축 사업은 전국 최초 피지컬AI 고속도로이자 제조AI 혁신을 위한 핵심 인프라"라며 "창원국가산단과 사천우주항공국가산단을 잇는 경남형 피지컬AI 혁신 벨트를 통해 경남이 글로벌 피지컬AI 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com