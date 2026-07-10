창원시, 재난관리평가 2년 연속 우수기관 선정…시민 안전 확보 성과

AI 핵심 요약beta
- 경남 창원시가 10일 재난관리평가에서 우수등급을 받았다
- 창원시는 예방·대비·대응·복구 전 분야에서 높은 평가를 받았다
- 시는 인명 피해 없는 재난관리와 예방 중심 체계를 강화해 왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 재난안전 관리 역량을 다시 한 번 확인했다.
시는 행정안전부가 주관한 2026 재난관리평가에서 지방자치단체 부문 최고등급인 '우수' 기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.
재난관리평가는 재난 및 안전관리 기본법 제33조의2에 따라 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등 재난관리책임기관의 재난·안전관리 실태를 종합 점검하는 국가 평가다. 평가는 기관의 책임성과 관리 역량을 높여 시민 안전을 확보하는 것을 목표로 한다.
올해 평가는 중앙부처와 지자체, 공공기관 등 전국 340개 재난관리책임기관을 대상으로 실시했다. 행정안전부는 공통, 예방, 대비, 대응, 복구 등 5개 분야 45개 지표를 기준으로 각 기관의 재난관리 역량을 정량·정성 평가했다.
시는 행정·재정 관리 체계, 기관장 리더십, 재난대비 훈련, 재난시설 관리, 재난복구 추진 등 전 분야에서 고른 성적을 거둔 것으로 나타났다. 재난 대응 과정에서 인명 피해가 한 건도 발생하지 않은 점이 전방위적인 재난관리 노력의 성과로 높게 평가됐다.
시는 평소 재난관리 종합계획 수립, 재난관리 상황 점검, 방재시설 유지관리, 재해복구사업장 관리 강화 등 예방 중심의 재난관리 체계를 운영해 왔다. 재난대비 훈련을 정기적으로 실시하고 기상 악화 시 취약시설 점검을 강화하는 등 현장 대응력 향상에도 주력해 왔다.
강기윤 시장은 "시민 안전을 최우선에 둔 시정과 시민들의 참여가 함께 만든 결과"라며 "앞으로도 재난관리 전 과정을 더 촘촘히 점검해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만드는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com