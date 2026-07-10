[프로야구] '잠실 레전드' 박용택·김재호, 퓨처스 올스타전 공동 시구

AI 핵심 요약beta
- KBO가 10일 잠실서 퓨처스 올스타전 시구자를 발표했다.
- 박용택과 김재호가 공동 시구에 나선다.
- 잠실야구장은 올해를 끝으로 철거돼 의미를 더했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 잠실야구장을 대표한 두 명의 프랜차이즈 스타가 차세대 유망주들의 축제에 문을 연다.
한국야구위원회(KBO)는 10일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 KBO 퓨처스 올스타전에서 LG의 박용택 해설위원과 두산의 김재호 해설위원이 공동 시구자로 나선다고 밝혔다.
박용택은 2002년 LG에 입단해 은퇴할 때까지 한 팀에서만 뛴 대표적인 원클럽맨이다. 뛰어난 타격 능력과 꾸준함을 앞세워 KBO리그 통산 2504안타를 기록했고, 이 가운데 1442안타를 잠실야구장에서 때려내 잠실 최다 안타 기록을 보유하고 있다.
현역 시절 네 차례 골든글러브를 수상한 박용택은 오랜 기간 LG 타선의 중심을 지켰다. 은퇴 후에는 구단 역사상 세 번째 영구결번인 33번의 주인공이 되며 LG를 대표하는 레전드로 남았다.
김재호 역시 두산을 상징하는 프랜차이즈 스타다. 2004년 두산에 입단한 뒤 2024년까지 한 유니폼만 입고 활약했다. '천재 유격수'라는 별명답게 안정적인 수비와 뛰어난 경기 운영 능력을 앞세워 두산의 7년 연속 한국시리즈 진출과 세 차례 우승에 힘을 보탰다.
유격수 부문 골든글러브를 두 차례 수상했고, 2015 프리미어12에서는 국가대표 주전 유격수로 활약했다. 두산 은퇴 선수 가운데 잠실야구장 최다 출장 기록도 갖고 있다.
두 레전드가 던지는 공은 현재 잠실을 홈으로 사용하는 LG 박해민과 두산 정수빈이 받는다. 과거와 현재를 잇는 상징적인 장면이 될 전망이다. 퓨처스 올스타전 애국가는 가수 규빈이 맡아 경기 시작을 알린다.
이번 행사는 잠실야구장에서 열리는 마지막 올스타 주간이라는 점에서도 의미가 크다. 1982년 개장한 잠실야구장은 올 시즌을 끝으로 철거될 예정이며, 2032년 3만석 규모의 돔구장으로 새롭게 탄생한다.
박용택과 김재호는 수많은 추억을 남긴 잠실에서 마지막으로 열리는 퓨처스 올스타전의 시작을 알리며 팬들과 뜻깊은 순간을 함께한다. KBO 올스타전 본 경기는 11일 같은 장소에서 열린다.
wcn05002@newspim.com