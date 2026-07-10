韓총리, 직원들과 AI 강연 청취…"공직사회 기본 역량"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리는 10일 정부서울청사에서 AI 강연을 듣고 공직사회 기본역량으로 AI 혁신을 강조했다.
- 이승현 알파카랩 대표는 공공부문 AI 대전환을 위해 총리실이 데이터로드맵과 인프라·제도 정비를 선도해야 한다고 말했다.
- 총리실은 AI 역량 강화를 위해 관련 강연을 이어가며 직원들의 AI 활용으로 국민이 체감할 행정혁신을 주문했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 10일 인공지능(AI) 강연을 듣고 "AI 혁신은 더 이상 선택이 아닌 공직사회의 기본역량"이라고 강조했다.
한 총리는 이날 정부서울청사에서 주요 간부 및 직원과 함께 이승현 알파카랩 대표가 진행하는 AI 아침 강연을 듣고 "총리실이 먼저 AI를 이해하고 적극 활용해 부처 간 협업과 정책 조정의 새로운 모델을 만들어 나가야 한다"며 이같이 밝혔다.
이 대표는 AI 국부론의 저자로, 'AI 시대 이해 및 공공 인공지능 전환(AX)의 속도감 있는 확산 전략'에 대한 강연을 진행했다.
이번 강연은 한 총리 취임을 계기로 총리실의 AI 역량 강화를 위해 마련됐다는 설명이다.
이 대표는 "AI가 단순한 업무도구를 넘어 함께 일하는 시대로 진입했다"며 "공공부문이 AI 대전환을 선도해 나가기 위해 총리실이 부처간 조정을 통해 데이터로드맵을 제시하고 선제적으로 인프라와 제도를 정비해야 한다"고 한 것으로 전해졌다.
총리실은 데이터와 바이오, 공공AX 등 다양한 주제에 대한 강연을 이어갈 예정이다.
한 총리는 "직원들도 AI를 일상적인 업무 파트너로 적극 활용해 국민이 체감할 수 있는 행정혁신을 만들어달라"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com