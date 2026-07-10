"서울서 시원한 피서"…공원·녹지 내 212개 물놀이시설 무료 운영

바닥분수 142개·물놀이장 70개…공원별 시설 다채

안전 관리 강화…수질 기준 초과 시 즉시 운영 중단

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 7월부터 공원·녹지 내 수경시설 본격 가동에 들어갔다. 총 212개의 수경시설이 마련됐으며, 바닥분수는 142개, 물놀이장은 70개에 달한다.

어린이들이 시원한 물놀이를 즐기기에는 바닥분수가 제격이다. 아이들은 물줄기 사이를 뛰어다니며 부담 없이 놀 수 있고, 넓은 공원과 함께 가족 나들이 장소로 활용하기 좋다. 서울숲과 서울광장, 월드컵공원 등 도심 속에서 시원하게 여름을 즐길 수 있는 공원이 곳곳에 자리하고 있다.

10일 서울시에 따르면 서울숲 바닥분수는 2026 서울국제정원박람회와 연계해 다양한 형태의 시냇물(계류)이 공원 전반을 흘러내리게 조성돼 가족 단위 물놀이를 즐기기에 적합하다. 서울숲에서 진행되는 여러 체험형 프로그램도 참여하며 다채로운 경험을 할 수 있다.

서울숲 바닥분수 [사진=서울시]

서울광장 바닥분수는 서울시청 정면에 자리 잡아 시민들의 휴식 공간으로 유명하다. 최근 서울광장숲을 조성해 도심 속 초록 쉼터가 되고 있다. 시청 앞과 덕수궁, 경복궁 근처인 위치적 특징으로 해외 관광객 어린이들이 바닥분수를 즐기기에도 좋다.

월드컵공원 바닥분수는 평화의 공원에 위치해 여름철 인기 장소다. 물 깊이가 없어서 어린아이들도 안전하게 놀 수 있고, 바닥분수 옆에는 실개천이 흐른다. 바닥분수에서 반대편으로 돌다 보면 모험 놀이터도 있어 가족 나들이 하루 코스로도 좋다. 서울 속 해변인 '난지비치'의 모래사장에서 바닷가 휴양지 분위기도 함께 즐길 수 있다.

불암산 힐링공원 물놀이터와 바닥분수는 살아있는 나비를 관찰할 수 있는 대형 온실이 있어 아이들에게 인기가 많다. 바닥분수 주변으로는 그늘막이 설치돼 있고, 물놀이터는 인공계곡처럼 조성돼 그늘막 아래로 돗자리를 펴고 앉을 수 있다. 물놀이터는 발목정도 오는 얕은 물이나 어린아이들도 놀기 좋다.

서울식물원 물놀이장은 커다란 꽃 조형물에서 떨어지는 물줄기가 특징이다. 오전 11시부터 오후 4시까지 매 시각 정각 40분간 총 6회 가동되고 아쿠아슈즈 미착용 시에는 이용할 수 없다. 최대 수심 25cm로 형형색색의 분수가 뿜어내는 물을 무료로 즐길 수 있다.

오동근린공원 물놀이장은 인근에 전국에서 가장 아름다운 도서관으로 꼽히는 '오동 숲속도서관'과 아름다운 조경을 자랑하는 '오동 물빛정원'이 있어 놀이와 문화적 힐링을 동시에 즐기기 좋다. 물놀이장 주변에 데크와 그늘 공간이 마련돼 있고, 미끄럼틀과 물대포 등 놀이시설이 잘 구비돼 있다.

현충근린공원 물놀이장은 세대공감형 물놀이장으로 조성됐다. 놀이터형 물놀이장과 물이 고여있는 우물형 물놀이장 두 곳으로 나뉘었으며, 아쿠아슈즈가 없이 맨발로도 입장이 가능하지만 수영복과 수영모는 필수다. 물폭포와 물대포, 미끄럼틀이 있고, 물이 쏟아지는 양동이 시설물인 워터버켓이 깨끗하게 설치돼 있다.

위치도 [자료=서울시]

물놀이로 시원하고 꽉 찬 하루를 보내고 싶다면 캠핑명소인 중랑캠핑숲, 퇴역 비행기가 전시된 보라매공원, 미러폰드는 물론이고 다양한 물놀이 시설을 즐길 수 있는 북서울꿈의숲이 대표적이다. 역동적인 물놀이 공간을 제공 중인 곳으로, 가족 단위 방문객들이 쾌적한 여름을 즐길 수 있다.

서울시는 물놀이 시설의 위생과 안전을 위해 월 2회 수질검사를 실시하며, 수질기준을 초과할 경우 즉시 운영을 중지한다고 밝혔다. 물놀이장은 8월까지 운영되며, 시설별 개장일과 운영시간은 서울시 누리집이나 스마트 서울앱에서 확인할 수 있다.

김영환 정원도시국장은 "철저한 수질관리와 안전 점검을 통해 시민들이 안심하고 시원한 여름을 보낼 수 있도록 공원 내 물놀이 시설을 관리하겠다"며 "지역 내 개장한 다양한 물놀이장에서 무더운 여름을 보다 다채롭고 시원하게 즐기시길 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com