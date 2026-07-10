제천문화관광재단, 그림책 작가와 함께하는 북콘서트 개최

AI 핵심 요약beta
- 제천문화관광재단이 11일 박초아 작가 북콘서트를 연다.
- 하소생활문화센터서 그림책 인형극과 만남을 진행한다.
- 어린이 독서 흥미를 높이는 체험 프로그램도 마련했다.
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천문화관광재단이 어린이들에게 책 읽기의 즐거움과 창의적인 독서 경험을 제공하기 위해 그림책 작가와 함께하는 특별한 북콘서트를 마련한다.
재단은 책과 함께하는 여행 북콘서트 '이달의 작가' 프로그램으로 그림책 '세상에서 가장 작은 집'의 저자 박초아 작가를 초청해 오는 11일 하소생활문화센터에서 독자와의 만남을 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 6세부터 초등학생을 대상으로 진행되며 박초아 작가가 직접 그림책을 바탕으로 구성한 1인 인형극을 선보인다. 참가 어린이들은 그림책 속 이야기를 공연으로 만나며 책을 보다 생동감 있게 이해하고 독서에 대한 흥미를 높이는 시간을 갖게 된다.
이어지는 독후 체험 프로그램에서는 '나만의 집 저금통 꾸미기'가 진행된다. 어린이들은 자신만의 개성과 상상력을 담아 저금통을 꾸미며 그림책의 주제를 다양한 방식으로 표현하고 창의력을 키울 수 있는 활동에 참여한다.
유병천 제천문화관광재단 상임이사는 "이번 북콘서트는 단순히 책을 읽는 데 그치지 않고 작가와 직접 소통하며 오감으로 책을 체험하는 특별한 시간이 될 것"이라며 "아이들이 책과 더욱 가까워지고 따뜻한 추억을 쌓는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
.choys2299@newspim.com