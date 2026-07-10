전국 광역 단체장 7월 10일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박완수 지사가 10일 희망2026 유공자 포상과
- 관광의 날 기념식을 창원에서 열었다.
- 각 시·도지사들이 회의·현안보고·기념식 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박완수 경남지사
- 희망 2026 이웃사랑 유공자 포상식(11:00 창원리베라컨벤션)
- 제1회 경상남도 관광의날 기념식(14:00 창원컨벤션센터)
▲우상호 강원도지사
-인수위원회 제4차 전체회의(11:00 신관 대회의실)
-양양 현황보고(16:00 양양군청)
-제53회 상공의 날및 창립 60주년 기념식(18:00 속초 롯데리조트)
▲신용한 충북지사
-국제관계대사 임용장 수여(08:30 여는마당)
-실국 현안보고(09:00~1600 여는마당)
▲민형배 전남광주특별시장
- '생명망 하나로' 3대 전략 발표회(10:00 전남대학교병원 의생명연구원)
- 2026 광주여성잡(JOB) 페스타(14:00 광주청사 1층 시민홀
- 통합특별시 장애인자립생활센터협의회 출범기자회견(14:35 광주청사 진다광장)
- 광주 중국총영사 접견(15:00 비즈니스룸)
▲전재수 부산시장
- 2026년 화랑훈련 사후검토회의( 10:00 국제회의장)
- 인터뷰-경향신문(11:00 집무실)
- 인터뷰-내일신문(11:30 집무실)
- 2026 부산브랜드페스타( 14:00 벡스코)
▲허태정 대전시장
-여름철 자연재난 현장점검(13:00 관내 일원)
▲조상호 세종시장
-2026 핵테온 세종 AI·사이버보안 콘퍼런스(시상식)(9:40 정부세종컨벤션센터)
-2026 지역경제활성화 상생 협약식(14:00 세종실)
-제1회 세종시 AI 혁신 경진대회(시상식)(15:00 정부세종컨벤션센터)
▲박수현 충남지사
-신임 소방공무원 임용식(10:00 대회의실)
▲이철우 경북도지사
-백선엽 장군 6주기 추모식(14:00 다부동전적기념관)
▲추미애 도지사
- 업무보고(실국 및 공공기관) (10:00)
▲ 박찬대 인천시장
- 주요 업무보고 (14:00)
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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