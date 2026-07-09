대전 중·고등학생, 대덕특구 찍고 미국 실리콘밸리 간다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 9일부터 10일까지 대덕특구에서 중고생 34명을 대상으로 국외과학연구단지 체험 국내과정을 운영했다
- 학생들은 IBS·ETRI·생명공학연·나노하이테크 등을 방문해 특강과 연구현장 탐방, 체험활동을 했다
- 8월에는 미국 실리콘밸리 연구기관·기업·대학을 방문하는 국외과정이 진행되며 과학기술 진로 탐색 기회를 제공한다
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IBS·ETRI·KRIBB 탐방 후 8월 미국 연구기관·대학 방문
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 중·고등학생들이 대덕연구개발특구와 미국 실리콘밸리 연구기관을 탐방하며 이공계 진로를 모색한다.
대전시교육청은 9일부터 10일까지 대덕연구개발특구 일원에서 중·고등학생 34명을 대상으로 '학생 국외과학연구단지 체험프로그램' 국내체험을 운영한다고 9일 밝혔다.
참가자는 중학생 24명, 고등학생 10명이다. 학생들은 지난 5월과 6월 과학 관련 활동 실적과 진로설계계획서 등을 평가받아 선발됐다.
프로그램은 국내체험과 국외체험으로 나뉜다. 국내체험에서는 오리엔테이션과 안전교육을 거쳐 IBS 중이온가속기연구소, 한국전자통신연구원, 한국생명공학연구원, 나노하이테크 등을 방문한다.
각 기관에서는 과학자와 기업 관계자 특강, 연구 현장 탐방, 체험활동 등이 진행된다.
국외체험은 8월 중 미국 실리콘밸리 일원에서 운영된다. 학생들은 우주과학연구소, 구글, 덱스터리티 등 연구기관과 기업을 방문하고 전문가 특강에 참여할 예정이다.
스탠퍼드대, UC버클리, 캘리포니아공과대 등 미국 서부 주요 대학 탐방도 포함됐다. 현지 재학생과의 만남, 과학관 견학 등도 진행된다.
오석진 대전시교육감은 "학생들이 국내외 과학기술 연구 현장을 직접 경험하며 진로를 구체화하는 계기가 되길 바란다"며 "과학 체험과 글로벌 교육 기회를 확대하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com