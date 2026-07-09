AI 핵심 요약beta
- 공주시가 9일 6급 이하 승진·전보 등 하반기 인사를 단행했다
- 6급·지도사 직급에서 복직·파견·승진 포함 다수 보직을 조정했다
- 7·8·9급에서도 신규임용·전입·전출을 포함한 조직 재배치를 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공주시 7월 13일자 하반기 인사
6급 이하 승진 및 전보 명단
◇ 6급, 지도사
▲ 기획감사실 엄희원, 조항용 ▲ 미래전략실 박현규 ▲ 투자유치실 김호관, 박미숙 ▲ 홍보미디어실 김진경 ▲ 자치행정과 박민정(복직, (재)충청남도 국제밤산업박람회 조직위원회 파견), 김천룡(공주시의회 파견), 장시영(행정중심복합도시건설청 파견) ▲ 지역활력과 문수영 ▲ 회계과 신승현, 장은수, 김병현 ▲ 세무과 이현희(승진) ▲ 민원토지과 노삼숙, 우상임 ▲ 경제과 최경숙(승진), 한봉구, 황문희 ▲ 문화예술과 성정은, 신경희, 이정열 ▲ 문화유산과 김미영, 전창희 ▲ 환경보호과 최재웅 ▲ 자원순환과 정호현, 위영호, 배병규 ▲ 교육체육과 류영호 ▲ 평생학습과 오혜선 ▲ 청년인구정책과 장혜진, 전선아 ▲ 복지정책과 이용민 ▲ 경로장애인과 유홍곤 ▲ 가족지원과 조영미, 원종남 ▲ 도시정책과 김혜진, 조창근 ▲ 허가건축과 김덕규, 전용준 ▲ 교통과 유문성, 오용수, 김종찬 ▲ 도로과 한경우, 김지영 ▲ 산림자원과 경길현, 이재민(복직) ▲ 농식품유통과 송승일, 윤효미 ▲ 축산과 박성수 ▲ 농촌진흥과 박인애, 백경호, 윤지혜 ▲ 기술보급과 장원철 ▲ 농업기술센터 정지은(복직) ▲ 보건정책과 강아름 ▲ 건강관리과 전혜영 ▲ 질병관리과 이경희 ▲ 보건소 맹주희(승진) ▲ 유구읍 윤익로(직무파견), 윤보경 ▲ 이인면 오미영 ▲ 탄천면 김영종 ▲ 반포면 이희연, 이종태 ▲ 의당면 우경숙 ▲ 신풍면 노재항 ▲ 중학동 왕희달 ▲ 웅진동 지영조 ▲ 금학동 이혜진 ▲ 옥룡동 노재형 ▲ 신관동 김용주(복직) ▲ 월송동 김진희(승진), 곽경은
◇ 7급
▲ 기획감사실 강설은, 김서진 ▲ 미래전략실 박선옥, 전태근 ▲ 홍보미디어실 정찬범 ▲ 자치행정과 권혁진, 노미영(공주시의회 파견), 문영주((재)충청남도 국제밤산업박람회 조직위원회 파견), 임동현((재)충청남도 국제밤산업박람회 조직위원회 파견) ▲ 안전총괄과 이한별(복직), 이장주 ▲ 지역활력과 서영은 ▲ 스마트정보과 안병준 ▲ 회계과 정승주, 권영환 ▲ 세무과 임의명 ▲ 민원토지과 박주희, 장윤아 ▲ 관광과 김도연, 권용덕 ▲ 환경보호과 성태영(복직) ▲ 자원순환과 정윤호(복직), 신윤섭 ▲ 교육체육과 전소영(복직) ▲ 청년인구정책과 김의준(복직) ▲ 복지정책과 강선혜, 임태린 ▲ 경로장애인과 나현준 ▲ 가족지원과 이원정, 최윤정 ▲ 허가건축과 나유라, 박지인 ▲ 도로과 정태영(복직) ▲ 상하수도과 김지연, 박정용 ▲ 농업기술센터 박성수, 김성곤 ▲ 보건소 홍성희, 오서하(복직), 임지연, 지원주 ▲ 유구읍 강진수 ▲ 이인면 박주준 ▲ 탄천면 강동은 ▲ 반포면 박서영 ▲ 정안면 정환섭 ▲ 사곡면 나연희(복직) ▲ 중학동 박초롱(복직), 이수민 ▲ 금학동 이정화(복직) ▲ 옥룡동 이예나
◇ 8급
▲ 기획감사실 홍태양 ▲ 미래전략실 김경혜, 윤새롬 ▲ 홍보미디어실 강민아 ▲ 자치행정과 노아영 ▲ 안전총괄과 김홍기 ▲ 지역활력과 이민주 ▲ 민원토지과 황찬우 ▲ 경제과 강홍규 ▲ 문화예술과 정성연 ▲ 휴양공원과 박호준(복직) ▲ 교육체육과 김종규, 이인규, 정다운, 김도연 ▲ 복지정책과 박승혁 ▲ 경로장애인과 이미연, 김향아 ▲ 교통과 강현구 ▲ 도로과 최다영(복직), 성재승(파견복귀) ▲ 보건소 김정은, 이주원(복직), 차소연, 한지은(신규임용) ▲ 유구읍 김량현, 한서영 ▲ 이인면 조지희, 이자은, 유지형 ▲ 탄천면 이동경(신규임용) ▲ 의당면 강전명, 장윤정, 백은솔, 양주원 ▲ 우성면 이승환(직무파견) ▲ 중학동 이은솔(신규임용) ▲ 웅진동 김라이(복직) ▲ 옥룡동 이선화(예산군 전입), 양미숙(신규임용) ▲ 신관동 박인수, 허강희(복직) ▲ 월송동 임현교
◇ 9급
▲ 홍보미디어실 서은수 ▲ 안전총괄과 이도현, 신동준(복직) ▲ 지역활력과 원정민 ▲ 회계과 김시경, 이연 ▲ 교육체육과 유진영 ▲ 경로장애인과 김기호 ▲ 허가건축과 오정훈 ▲ 교통과 박상요, 임혜윤 ▲ 상하수도과 김도아, 이종성 ▲ 농업기술센터 강다영 ▲ 보건소 서웅열 ▲ 신풍면 이상원 ▲ 웅진동 황보람(종로구 전입) ▲ 옥룡동 강은주(당진시 전입)
◇ 전출
▲ 보건소 김은희(국립한밭대학교) ▲ 농업기술센터 김수환(농촌진흥청) ▲ 교통과 오영은(부천시) ▲ 교통과 김태건(종로구)
gyun507@newspim.com