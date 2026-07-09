진주시, 혁신도시 이전 공공기관과 실무협의회…협력 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 9일 이전 공공기관과 상생협의회를 열었다.
- 혁신도시의 날 운영방향과 세부 실행계획을 논의했다.
- 시는 협조체계를 구축해 행사 준비를 이어가겠다.
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행사 협조 체계 및 프로그램 확정
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 혁신도시 이전 공공기관과 함께 지역 상생 방안 논의에 나섰다.
진주시는 9일 충무공동 복합혁신센터에서 '2026년 경남진주혁신도시 이전 공공기관 실무협의회'를 개최했다고 밝혔다.
회의에는 진주시와 한국토지주택공사, 국방기술품질원 등 이전 공공기관 12곳의 실무책임자 14명이 참석해 지역사회와 혁신도시의 협력 방안을 논의했다.
이날 협의회에서는 '2026 경남진주 혁신도시의 날'을 시민과 공공기관 임직원이 함께하는 행사로 운영하기 위한 방향이 중점적으로 다뤄졌다. 참여 기관들은 지역 공동체와의 연계 강화와 기관 성과 공유를 위한 프로그램 구성 방안을 놓고 의견을 교환했다.
참여 확대 방안과 프로그램 운영, 기관별 역할 분담, 평가 기준 등 행사 추진을 위한 세부 실행 계획도 논의됐다.
기관별 현안과 지역 운영 과정에서의 애로사항을 공유하고 대응 방안을 모색하는 시간도 이어졌다.
시는 이번 협의회를 계기로 행사 협조 체계를 구축하고 세부 프로그램을 확정하는 등 준비 절차를 진행할 계획이다.
시 관계자는 "이전 공공기관과 지역사회가 함께하는 계기가 될 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com