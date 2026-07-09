영도구, 도로·교통안전시설 집중 정비 추진…주민 안전 확보

AI 핵심 요약beta
- 부산 영도구가 9일 교통안전시설물 일제 정비에 나섰다.
- 7월 한 달간 관내 도로 전역을 순차적으로 점검한다.
- 파손 시설을 보수해 보행·통행 안전을 높이기로 했다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 영도구가 교통안전시설물을 집중 정비해 주민 안전 확보에 나선다.
영도구는 7월 한 달 동안 관내 전역 도로의 교통안전시설물을 대상으로 일제 정비를 실시한다고 9일 밝혔다.
정비 대상은 통행량과 생활 밀접도를 기준으로 주요 간선도로, 관광지, 주택가 및 이면도로 순으로 우선순위를 정해 순차적으로 진행한다.
구는 파손되거나 기능을 상실한 시선유도봉, 중앙분리대 등 교통안전 및 도시미관을 저해하는 시설물을 중점적으로 손볼 계획이다. 이를 통해 차량·보행자 안전을 높이고 도로 환경과 거리 이미지를 정비한다는 방침이다.
이번 정비는 영도구청 직원들이 직접 현장을 순찰하며 파손·노후 시설을 확인하고 즉시 보수로 이어지도록 하는 방식으로 추진된다.
구는 현장 점검과 보수를 병행하는 방식의 정비를 통해 행정 공백을 줄이고 주민들이 체감하는 보행·통행 안전 수준을 끌어올린다는 계획이다.
news2349@newspim.com