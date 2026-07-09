동해시, '지연 제로·현장 중심 행정' 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 9일 민원 정기점검 시스템을 시작했다
- 시민 체감 행정혁신 위해 지연 제로를 추진했다
- 6월 민원 96.2% 처리로 책임행정 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 9일 민원 처리 속도 향상과 책임 행정을 강화하기 위해 '체계적 정기 점검 시스템' 운영을 시작했다고 밝혔다. 이는 시민들이 체감하는 행정 혁신을 목표로 한다.
시는 '지연 제로(Zero)'와 '현장 중심 행정'을 핵심 방침으로 삼아 매월 민원 접수부터 처리 완료까지의 모든 과정을 데이터로 분석하고 처리 지연 요인들을 점검·관리할 계획이다.
특히 시민 생활과 밀접하게 연결된 법정 처리 기간 준수 여부를 매일 실시간으로 확인하고 분석함으로써 처리 지연을 예방하고 신속한 민원 처리를 위한 책임 행정체계를 더욱 강화한다.
올해 6월 한 달 동안 접수된 민원은 총 2만 3516건이며 이 중 2만 2621건이 처리돼 96.2%라는 높은 처리율을 기록했다. 시는 생활 불편 민원과 정책 건의가 많은 점을 고려해 현장 확인과 적극적인 소통을 통해 실효성 있는 민원 해결에 나서고 있다.
최용봉 민원과장은 "민원 점검 결과를 전 직원과 공유하고 민원 사전예고제를 100% 운영해 처리 지연을 예방하고 있다"고 밝히며 "앞으로도 신속한 민원 처리와 데이터 기반 행정을 통해 시민이 만족하는 책임 행정을 실현할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com