동해시, 여름 명소 '무릉 오선녀탕' 10일 개장…42일간 운영

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 9일 무릉 오선녀탕을 42일간 운영했다
- 시가 안전관리·수질검사·이용질서 강화에 나섰다
- 환경관리요금·종량제 봉투로 쓰레기 감량 유도했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 본격적인 여름철을 맞아 시민과 관광객을 위한 자연 친화형 물놀이 공간 '무릉 오선녀탕'을 개장한다.
9일 시에 따르면 무릉건강숲 내 위치한 '무릉 오선녀탕'을 오는 7월 10일부터 8월 20일까지 총 42일간 운영한다. 운영시간은 오전 9시부터 오후 5시까지다.
무릉 오선녀탕은 청정 자연 속에서 가족 단위 방문객이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있는 대표 여름 시설로 자리잡았다. 지난해에는 운영 기간 동안 1만 8000여 명이 찾는 등 높은 호응을 얻었다. 올해도 야외 풀장 5개를 비롯해 매점, 탈의실, 화장실, 포토존 등 다양한 편의시설을 갖춰 방문객 맞이에 나선다.
시는 안전하고 쾌적한 이용 환경 조성을 위해 안전관리 체계를 한층 강화했다. 물놀이 안전관리소를 운영하고 안전요원을 상시 배치해 사고 예방에 나선다. 또 야외 풀장은 매일 청소를 실시하고 주 2회 수질검사를 진행하는 등 위생 관리에도 만전을 기할 방침이다.
이와 함께 쾌적한 이용 질서 유지를 위해 흡연과 취사, 음주, 반려동물 출입을 제한하고 주변 환경 정비를 강화한다. 자연 친화형 시설에 걸맞은 이용 문화 정착에도 힘쓴다는 계획이다.
환경 보호를 위한 조치도 시행된다. 방문 차량에는 환경관리 요금이 부과되며 차량 1대당 10리터 종량제 봉투가 제공된다. 요금은 승용차 4000원, 승합차(11~24인) 1만 원, 버스(25인 이상) 2만 원이며 동해시 등록 차량은 50% 할인 혜택이 적용된다. 시는 이를 통해 쓰레기 감량과 올바른 분리배출을 유도한다는 방침이다.
김정윤 동해시 부시장은 "무릉 오선녀탕이 시민과 관광객 모두가 안심하고 찾을 수 있는 여름철 대표 힐링 공간으로 자리매김할 수 있도록 안전과 시설 관리에 최선을 다하겠다"며 "자연 속에서 시원하고 건강한 여름을 보내시길 바란다"고 말했다.
한편 동해무릉건강숲은 사계절 자연과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 웰니스 관광지로 이번 오선녀탕 운영을 통해 여름철 가족 관광 명소로서의 경쟁력을 더욱 높일 것으로 기대된다.
onemoregive@newspim.com