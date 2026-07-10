서울시자원봉사센터, 기업 연계 진로 멘토링 실시

AI 핵심 요약beta
- 서울시자원봉사센터는 7일 청년 170명 대상 진로멘토링을 진행했다
- 서울 소재 20개 기업·기관 임직원 67명이 멘토로 참여해 직무·커리어 경험을 공유했다
- 센터는 10일~8월12일 2차 멘토링을 이어가며 청년 사회참여 연계 프로그램을 확대할 계획이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시자원봉사센터는 지난 7일 숙명여자대학교에서 서울 소재 기업·기관 현직자 67명과 청년 170명이 참여한 진로 멘토링 프로그램 '청춘잡담(Job Talk)'을 진행했다고 10일 밝혔다.
서울시자원봉사센터는 청년과 현직자가 직접 만나 경험과 고민을 나누는 관계형 진로 멘토링 프로그램인 청춘잡담을 진행하고 있다. 만 19세~34세 청년이라면 누구나 참여할 수 있다.
이번 진로 멘토링에는 ▲삼표산업 ▲서울디자인재단 ▲서울문화재단 ▲에쓰오일 ▲한국문화예술교육진흥원 등 서울 소재 20개 기업·공공기관·재단 소속 임직원 67명이 멘토로 참여해 직무 경험과 커리어 과정, 조직문화, 사회생활 경험 등을 공유했다.
오는 10일~8월12일까지 기업·기관별 2차 멘토링을 순차적으로 진행할 예정이다. 자세한 내용은 서울동행 누리집에서 확인할 수 있다.
송창훈 서울시자원봉사센터장은 "청춘잡담은 단순한 취업 지원 프로그램이 아니라, 청년들이 다양한 현직자와 만나 자신의 경험과 고민을 연결해보는 과정"이라며 "앞으로도 청년들의 사회참여 경험이 성장과 진로로 이어질 수 있도록 다양한 연계 프로그램을 운영해 나가겠다"고 밝혔다.
100wins@newspim.com