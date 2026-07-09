[2026WC] 日축구협, 모리야스 감독에 '6개월 단기 계약' 요청

AI 핵심 요약beta
- 일본축구협회가 9일 모리야스 감독과 단기 연장 계약을 요청했다
- 모리야스 감독 임기는 내년 2월 5일 아시안컵까지로 제한됐다
- 일본은 아시안컵 뒤 새 감독 체제로 전환할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 일본 축구가 장기간 A대표팀을 이끈 모리야스 하지메 감독과 이례적인 단기 계약을 체결하며 이별의 길을 걷는다.
요미우리 신문과 닛칸스포츠 등 일본 주요 언론은 일본축구협회가 2026 북중미 월드컵 32강 탈락 이후 모리야스 감독에게 6개월 단기 연장 계약을 공식 요청했다고 9일 보도했다. 모리야스 감독이 이를 수락하면서 그의 임기는 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아에서 열리는 2027 AFC 아시안컵까지로 제한됐다.
일본축구협회는 모리야스 감독이 아시안컵에서 일본의 우승을 이끌더라도 계약 연장 없이 내년 3월 A매치부터 새로운 감독 체제로 나설 방침이다. 구체적인 세부 계약 사안은 오는 23일 협회 이사회 정식 절차를 거쳐 최종 확정된다.
지난 2018 러시아 월드컵 이후 지휘봉을 잡은 모리야스 감독은 일본 축구 역사상 처음으로 2회 연속 월드컵에서 팀을 지휘했다. 2022 카타르 월드컵 당시 독일과 스페인을 연파하며 16강 신화를 썼던 모리야스호는 이번 북중미 월드컵에서도 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 묶인 '죽음의 조'를 1승 2무 무패로 통과했다.
그러나 32강전에서 '삼바 군단' 브라질을 만나 선제골을 넣고도 1-2로 아쉬운 역전패를 당하며 대회를 마감했다. 대회 전 '월드컵 우승'을 공언했던 만큼 32강 탈락은 아쉬운 결과였지만 현대 축구에 부합하는 변칙 스리백을 앞세워 세계적 수준의 경기력을 증명했다는 긍정적인 평가도 공존했다.
현지에서는 장기 연장 계약 관측도 흘러나왔으나 일본 축구계는 아시안컵까지만 동행하는 것으로 결론을 내렸다. 현지 언론은 곧 물러날 감독에게 아시안컵까지 최대 13경기의 전력 강화 기회를 맡기는 것에 대해 일본 축구계 내부에서 우려와 반대 의견도 나오고 있다고 분위기를 전했다.
psoq1337@newspim.com