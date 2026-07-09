과천시 "도심 송전탑 지중화 본격 추진...1000억원 투입"

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 9일 송전선로 지중화 사업을 본격 추진했다.
- 총사업비 1000억 원 규모로 2032년 준공을 목표로 했다.
- 2029년 하반기 착공 목표로 한전 절차와 협의를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시가 도심을 통과하는 송전탑과 송전선로를 지하로 이전하는 '송전선로 지중화 사업'을 본격적으로 추진한다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 민선 9기 1호 결재 사업인 이번 프로젝트는 시민 안전 확보와 도시 경관 개선을 위해 총사업비 약 1000억 원이 투입되는 대규모 사업으로 오는 2032년 준공이 목표다.
과천시는 사업 추진에 필요한 재원 중 상당액을 선제적으로 확보했다. LG에너지솔루션 기부채납금 500억 원과 문원동 발전기금 200억 원 등 총 700억 원의 재원을 이미 마련했으며 나머지 부족분인 300억 원은 중앙부처 및 관계기관과의 협의를 통해 추가로 확보할 계획이다.
시는 첫 행정 절차로 지난 8일 한국전력공사에 송전선로 이설 요청서를 공식 제출했다. 앞으로 지중화 사업 심의, 타당성 조사, 중앙투자심사, 실시설계 등 제반 절차를 거쳐 오는 2029년 하반기 착공에 들어갈 예정이다.
사업이 완료되면 도심을 가로지르던 송전탑과 선로가 지하로 내려가면서 생활환경이 크게 개선될 뿐만 아니라 시민 안전 확보와 도시 공간 활용도 제고에도 기여할 것으로 전망된다.
신계용 과천시장은 "송전선로 지중화 사업은 시민의 안전과 도시의 미래를 위한 민선 9기 핵심 사업"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하고 시민들이 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 도시환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com