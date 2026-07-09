더윈드, 청춘 영화 같은 비주얼…'세컨드 윈드' 기대감↑

AI 핵심 요약beta
- 더윈드가 8일과 9일 네 번째 미니앨범 콘셉트 포토를 공개했다
- 학교를 배경으로 교복 스타일링과 청춘 감성으로 성숙한 청량미를 선보였다
- 새 앨범은 성장과 변화를 담았으며 29일 음원 사이트에 발매된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드가 한층 성숙해진 청량 매력으로 컴백 기대감을 높였다.
소속사 팡스타엔터테인먼트는 지난 8일과 9일 공식 SNS를 통해 더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.
공개된 콘셉트 포토는 눈부신 여름날 학교를 배경으로 다섯 멤버의 자유로운 청춘을 담아냈다. 교복을 감각적으로 재해석한 스타일링과 자연스러운 분위기가 어우러져 기존보다 한층 성숙해진 더윈드만의 청량한 감성을 완성했다.
단체 및 유닛 포토에서는 교실과 복도, 옥상 등 학교 곳곳을 배경으로 각기 다른 분위기를 연출했다. 멤버들은 서로에게 기대거나 장난기 가득한 포즈를 취하며 편안한 팀워크를 드러냈고, 마치 청춘 영화의 한 장면 같은 감성을 자아냈다.
개인 포토에서는 멤버들의 개성이 더욱 돋보였다. 햇살이 내리쬐는 옥상에서는 자유롭고 시원한 에너지를, 교실에서는 풋풋한 소년미를, 라커룸과 운동장에서는 새로운 출발을 앞둔 청춘의 자신감과 한층 깊어진 분위기를 표현하며 각자의 매력을 선명하게 보여줬다.
이번 콘셉트 포토는 새 앨범을 통해 펼쳐질 더윈드의 새로운 챕터를 상징적으로 담아냈다. 기존의 청량한 이미지에 성장과 변화를 더한 더윈드가 이번 활동에서 어떤 새로운 모습을 선보일지 관심이 모인다.
한편 더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00'은 오는 29일 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com