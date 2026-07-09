[MLB] '3루수 출격' 송성문, 1안타 1타점 2득점 1도루 맹활약

AI 핵심 요약beta
- 송성문이 9일 애리조나전에서 3루수로 선발 출전해 안타·볼넷·타점·득점·도루를 기록하며 맹활약했다.
- 3회말 볼넷과 기습 3루 도루, 홈 쇄도로 동점을 만든 데 이어 6회말에는 적시타와 추가 득점으로 공격을 주도했다.
- 샌디에이고는 송성문의 활약에 힘입어 애리조나를 10-4로 완파하고 연승을 이어가며 내셔널리그 서부지구 2위로 올라섰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 매니 마차도를 대신해 3루수로 출전한 송성문이 안타, 볼넷, 타점, 득점, 도루를 모두 기록하며 공수주에서 맹활약했다.
송성문은 9일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와의 홈 경기에 3루수 겸 9번 타자로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1타점 2득점 1도루로 맹활약했다. 전날 파울 타구에 발을 맞아 휴식을 취한 '3억 5000만 달러의 사나이' 마차도의 빈자리를 완벽하게 메웠다. 세 경기 만에 안타를 추가한 송성문의 시즌 타율은 0.216에서 0.221로 소폭 상승했다.
첫 타석부터 영리한 주루 플레이가 돋보였다. 0-1로 뒤진 3회말 1사 주자 없는 상황에서 송성문은 애리조나 선발 호세 카브레라를 상대로 볼넷을 골라냈다. 페르난도 타티스 주니어의 안타로 2루에 진루한 송성문은 기습적인 3루 도루를 성공시키며 상대 배터리의 허를 찔렀다. 이어 잭슨 메릴의 땅볼 타구 때 전력 질주로 홈을 밟아 동점 득점을 올렸다.
5회말 두 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 송성문은 세 번째 타석에서 매서운 손맛을 봤다. 팀이 5-1로 앞선 6회말 1사 2루 득점권 찬스에서 바뀐 투수 테일러 클라크의 체인지업을 공략해 우익수 방면 적시타를 터뜨렸다. 2루 주자 미겔 안두하를 홈으로 불러들인 송성문은 이후 상대 견제 실책과 타티스 주니어의 연속 안타를 틈타 이날 자신의 두 번째 득점까지 완성했다. 7회말 네 번째 타석에서는 2루수 땅볼로 돌아섰으나 수비에서도 강습 타구를 탄탄하게 처리하며 경기 끝까지 집중력을 유지했다.
샌디에이고는 송성문의 활약과 타선의 폭발력을 앞세워 애리조나를 10-4로 완파하고 연승을 달렸다. 이날 승리로 46승 46패를 기록한 샌디에이고는 내셔널리그 서부지구 2위 자리를 탈환했다. 선발 투수 마이클 킹은 6이닝 4피안타 4탈삼진 1실점 호투로 시즌 6승(7패)째를 수확했다.
psoq1337@newspim.com