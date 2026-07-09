서울물재생시설공단, 'ISO 10002' 2년 연속 인증 획득…고객 중심 경영 인정

AI 핵심 요약beta
- 서울물재생시설공단이 9일 ISO10002 인증을 2년 연속 획득했다.
- 공단은 고객불만 처리 표준화와 의견 분석·재발 방지 체계 구축으로 시민 중심 서비스를 강화했다.
- 올해 소비자중심경영 인증을 추진해 고객 중심 경영체계를 한층 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울물재생시설공단이 국제표준 고객만족경영시스템 ISO 10002 인증을 2년 연속 획득했다. ISO 10002는 고객의 요구와 기대에 체계적으로 반영하고, 고객불만 처리와 서비스 개선 프로세스를 국제표준에 따라 운영하는 기관·기업에 부여되는 고객만족경영 국제 인증이다.
9일 공단에 따르면 지난해 최초 인증 획득 이후 고객의 목소리를 경영 전반에 반영하기 위해 고객 의견 수렴 채널을 확대하고, 고객불만 처리 절차를 표준화하는 등 시민 중심의 서비스 개선을 지속적으로 추진해 왔다.
이번 사후심사에서는 ▲고객불만 처리 프로세스 운영 ▲고객 의견 분석·개선 활동 ▲고객만족경영시스템 운영체계 ▲지속적인 개선 활동 등 고객만족경영시스템 전반이 국제표준 요구사항에 적합하게 운영되고 있는지를 종합 점검받았다.
공단은 고객 의견을 단순히 처리하는 데 그치지 않고 원인 분석과 재발 방지 대책을 마련하는 등 지속적인 개선 체계를 구축한 점과, 고객만족경영을 ESG 경영과 연계해 시민 체감형 적극행정과 소통을 강화하며 시민참여 기반의 고객 중심 경영을 실천한 점에서 높은 평가를 받았다.
한편 공단은 ISO 10002 국제인증에 이어 올해 소비자중심경영(CCM) 인증을 추진해 고객 중심 경영체계를 한층 강화해 나갈 계획이다. 소비자중심경영은 기관이 수행하는 모든 경영활동을 소비자 관점에서 구성하고 지속적으로 개선하고 있는지를 한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증하는 제도다.
권완택 공단 이사장은 "ISO 10002 2년 연속 인증은 시민의 의견을 최우선으로 반영하며 고객 중심 경영을 실천해 온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 시민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 지속적인 서비스 개선과 고객만족 향상을 통해 신뢰받는 기관이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com