'호우 대응 현장 점검' 추미애 "도정의 기본은 도민의 생명 지키는 것"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 9일 안양 석수동 반지하 주택과 배수펌프장을 방문해 호우 대응 상황을 긴급 점검했다.
- 침수감지알람장치와 연현배수펌프장 작동 상태를 확인하고 저지대 침수 방지 시스템을 촘촘히 구축하겠다고 밝혔다.
- 경기도는 장마철 지하·하천·산사태 취약지역 예찰과 IoT 재난 인프라로 위험 조기 감지 및 신속 대피 체계를 가동하고 있다.
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인명 피해 예방 골든타임 확보 체계 점검
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 지역에 집중호우가 이어지는 가운데 추미애 경기도지사는 9일 안양시 만안구 석수동의 반지하 주택 밀집 지역과 연현배수펌프장을 방문해 호우 대응 상황을 긴급 점검했다고 밝혔다.
이번 현장 방문은 지하 공간의 침수 감지 시설 작동 상태를 확인하고 침수 발생 시 신속한 상황 전파와 주민 사전 대피로 이어지는 '인명 피해 예방 골든타임 확보 체계'를 점검하기 위해 마련됐다.
추 지사는 먼저 석수동 일대 반지하 주택가를 찾아 공공 거점에 설치된 침수감지알람장치의 운영 상황을 살폈다.
이 장치는 침수가 감지되면 경기도와 시·군 상황실, 읍·면·동 담당 공무원 등에게 즉시 문자 알림을 발송해 신속한 대피 명령 등 후속 조치를 취할 수 있도록 돕는 시스템이다.
안양시는 지난 2022년 여름 호우 피해 지역을 중심으로 세대별 동의 절차가 까다로운 점을 고려해 2023년부터 2025년까지 석수동 등 18개소 공공 거점에 이 장치를 설치해 모니터링하고 있다.
현장을 확인한 추 지사는 "도민 한 분 한 분의 안전을 위해 이러한 아이디어들이 현장에서 잘 작동될 수 있도록 정책 효율성을 더 높여달라"며 "저지대 침수 지역 문제는 과거 의정 생활 때도 가장 먼저 예산을 투입했을 만큼 신경을 쓴 분야다. 안양과 같은 저지대 주민들이 안전하게 생활할 수 있는 시스템을 더 촘촘히 구축하겠다"고 약속했다.
이어 추 지사는 인근 연현배수펌프장을 찾아 시설 운영 상태와 정상 작동 여부를 점검했다. 지난 2000년 준공된 연현배수펌프장은 분당 440㎥의 처리 용량과 1150㎥의 유수지 용량을 갖춘 수해 예방 핵심 시설이다.
점검을 마친 추 지사는 "도정의 기본은 도민의 생명을 지켜드리는 것"이라며 "관계 공무원들이 혼신의 힘을 다하고 있는 현장을 보니 마음이 놓인다. 야간에도 취약 지역 주민들이 비상 상황 시 즉각 대피할 수 있도록 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말아달라"고 당부했다.
한편 경기도는 장마철에 대비해 지하 공간, 하천, 산사태 우려 지역을 중심으로 사전 예찰을 강화하는 한편 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 재난 안전 인프라를 통해 위험 상황 조기 감지와 신속한 통제·대피 대응 체계를 가동하고 있다.
1141world@newspim.com