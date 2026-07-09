사천시 삼천포 앞바다 돌문어 조업·낚시 본격화…금어기 해제

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 9일 삼천포 앞바다 돌문어 시즌 개막을 알렸다.
- 금어기 해제로 어선 650척, 1900명이 몰렸다.
- 위판량 7t으로 급증했고 시는 안전관리를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관광시설에도 낚시객 유입, 소비 활성화
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 본격적인 여름을 맞아 문어 금어기 해제로 삼천포 앞바다에 전국 낚시객과 어선이 몰리며 돌문어 조업과 낚시가 일제히 시작됐다.
경남 사천시는 문어 금어기가 해제된 9일 삼천포대교 인근 해역에서 올해 돌문어 시즌이 본격 개막했다고 밝혔다.
이날 오전 기준 삼천포대교 인근에는 문어낚시 어선 약 650척이 출항했고 출조 인원은 1900여 명으로 집계됐다. 금어기 해제에 맞춰 전국 낚시객이 몰리면서 삼천포가 여름철 돌문어 낚시 거점으로 다시 주목받고 있다.
수협 위판장에는 새벽부터 선상에서 잡아 올린 돌문어가 연이어 반입됐다. 금어기 해제 이후 삼천포 돌문어 위판량은 약 7t으로 지난해 같은 기간 1.2t과 비교해 6배 가까이 늘었다. kg당 위판가격은 약 1만2000원 선을 형성하고 있다.
조업 성과도 괜찮은 수준을 보였다. 문어낚시 어선 한 척당 평균 어획량은 100kg 안팎으로 파악됐고 낚시객들도 1인당 10~15마리씩 돌문어를 낚은 것으로 전해졌다.
삼천포대교 인근 해역은 조류가 빠르지만 밀물과 썰물이 맞물리며 유속이 느려지는 시간대가 형성돼 돌문어 낚시 적지로 꼽힌다. 이 같은 조건이 누적되면서 삼천포는 선상낚시업계와 낚시객 사이에서 돌문어 명소로 자리 잡았다.
사천 앞바다에서 잡히는 삼천포 돌문어는 9월까지가 제철이다. 붉은빛이 선명하고 육질이 단단해 쫄깃한 식감과 진한 맛을 내는 지역 수산물로 알려져 있다. 청정 해역에서 자란 자연산 돌문어는 여름철 별미로 소비자 수요가 꾸준하다.
사천바다케이블카, 아라마루 아쿠아리움, 용궁수산시장 등 인근 관광시설에도 낚시객 발길이 이어져 관광과 소비가 함께 늘어나는 흐름이 나타나고 있다.
시는 돌문어 조업이 집중되는 시기를 맞아 안전 관리도 강화한다는 방침이다. 선체와 장비 사전 점검, 구명조끼 착용, 기상 악화 시 무리한 출항·조업 자제 등 기본 수칙 준수를 어업인과 낚시객에게 당부했다. 동시에 해상 질서 유지와 불법어업 방지를 위한 현장 지도·점검도 계속 진행할 계획이다.
m25322532@newspim.com