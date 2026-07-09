부산항만공사 '제3회 북극항로 포럼' 개최…대응 전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 8일 북극항로 대응 전략 모색 포럼을 열었다.
- 포럼에서 친환경 쇄빙컨테이너선과 차세대 쇄빙연구선 등 기술·연구 개발 방향을 제시했다.
- 항만 인프라·친환경 전환·AI 물류 등 5대 전략과 국제협력 필요성이 논의됐다.
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부산항 친환경 항만 전환 계획
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 관련기관과 함께 북극항로 대응 전략을 모색했다.
9일 BPA에 따르면 전날 부산 아스티호텔에서 '제3회 친환경 북극항로 포럼'을 개최했다. 이날 행사에는 정부와 학계, 산업계 관계자 등 270여 명이 참석했다.
이번 포럼은 BPA와 한국해양수산개발원(KMI), 극지연구소(KOPRI), 선박해양플랜트연구소(KRISO)가 공동 주최했다. 지난 2월 열린 2회 포럼에 이어 부산항을 친환경 북극항로 거점으로 육성하기 위한 전략을 공유하는 데 초점을 맞췄다.
주제발표에서 KRISO 정성엽 박사는 친환경 쇄빙컨테이너선을 북극항로 핵심 선종으로 제시하고 설계기술 확보와 국제 규제 대응 필요성을 강조했다. 연구개발 현황과 함께 조선·해운 산업 경쟁력 강화를 위한 기반 마련 구상도 제시했다.
KOPRI 주형민 단장은 차세대 쇄빙연구선 건조사업 추진 상황과 운영 계획을 설명했다. 연구선 활용을 통한 극지 연구 역량 강화와 조선기자재 산업 경쟁력 제고 가능성도 언급했다.
구자림 단장은 북극항로 대응을 위한 5대 추진 전략을 소개했다. 항만 인프라 조성, 친환경 항만 전환, AI 기반 물류 지능화, 글로벌 협력체계 구축, 해양수도권 연계 등이 포함됐다. 해당 전략은 관계 기관과 해양수산부가 함께 추진할 계획이다.
자유토론에서는 북극항로의 역할과 상용화 대비 과제에 대한 논의가 이어졌다. 참석자들은 기술 경쟁력 확보와 정책 지원, 국제 협력 필요성에 의견을 모았다.
LX판토스 성경제 팀장은 지정학적 리스크와 공급망 불확실성 속에서 북극항로가 기존 운송을 보완할 수 있는 대안이 될 수 있다고 설명했다.
송상근 BPA 사장은 "친환경과 안전을 기반으로 북극항로 활용을 준비할 필요가 있다"며 "관련 전략을 지속 추진해 부산항의 허브 기능을 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com