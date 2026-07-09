중증장애인 국가공무원 49명 최종 합격…과기정통부 등 11개 기관 배치

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 9일 중증장애인 49명 경력경쟁채용 최종합격자를 발표했다.
- 합격자는 7·8·9급 및 연구사로 11개 중앙행정기관에 배치돼 행정·연구 등 다양한 업무를 수행하게 됐다.
- 인사처는 2008년 도입 이후 총 574명을 선발했으며 수어통역·근무지원 등 편의 제공으로 중증장애인 공직 진출을 확대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중증장애인 49명이 올해 국가공무원 경력경쟁채용시험에 최종 합격해 중앙행정기관에서 공직 생활을 시작한다.
인사혁신처는 '2026년도 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험' 최종 합격자 49명을 국가공무원채용시스템을 통해 9일 발표했다.
직급별 합격자는 7급 1명, 8급 1명, 9급 46명, 연구사 1명이다. 이들은 고용노동부와 과학기술정보통신부, 교육부 등 11개 중앙행정기관에 배치돼 학사행정정보시스템 프로그램 개발, 우편물 관리, 의약품 품질 심사, 해상교통관제 관찰 등의 업무를 맡게 된다.
기관별로는 과학기술정보통신부가 25명으로 가장 많았으며 교육부 5명, 보건복지부 4명, 식품의약품안전처와 해양수산부 각 3명, 질병관리청·해양경찰청·행정안전부 각 2명, 고용노동부·교육위원회·국민권익위원회 각 1명을 선발했다.
최종 합격자의 평균 연령은 35.8세로 지난해(38.4세)보다 소폭 낮아졌다. 최고령 합격자는 53세, 최연소는 23세였다. 연령별로는 30대가 26명(53.1%)으로 가장 많았고, 40대 11명(22.4%), 20대 9명(18.4%), 50대 3명(6.1%) 순으로 집계됐다.
장애 유형별로는 지체장애인이 16명(32.7%)으로 가장 많았으며 뇌병변장애인 9명(18.4%), 청각장애인과 정신장애인이 각각 8명(16.3%), 지적장애인과 시각장애인이 각각 3명(6.1%), 신장장애인이 2명(4.1%)이었다.
중증장애인 경력경쟁채용은 중증장애인의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 2008년 도입됐으며, 올해까지 총 574명이 선발됐다.
인사처는 원서 접수 단계에서 희망자를 대상으로 시험 정보를 안내하고, 면접에서는 수어 통역사를 포함한 특별상황 전담 대응팀을 운영하는 등 장애 특성을 고려한 수험 편의를 제공하고 있다. 증빙서류 제출 대상도 면접 합격 예정자로 축소해 응시자의 부담을 줄였다.
김성훈 인사혁신처 차장은 "공직 진출 기회 확대를 위해 중증장애인에 적합한 직위를 지속 발굴하고 있다"며 "임용 후에도 불편함 없이 충분히 능력을 발휘할 수 있도록 근무 지원 서비스를 제공하는 등 일하기 좋은 공직 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com