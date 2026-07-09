부안 내소사 '대웅보전 관음보살 벽화, 설선당·요사' 보물 지정

AI 핵심 요약beta
- 부안군은 9일 내소사 유산 2건이 보물로 지정됐다고 밝혔다.
- 대웅보전 관음보살 벽화는 조선 불교회화로 가치가 높다.
- 설선당·요사는 17세기 승려 생활공간 원형을 지켰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군은 내소사에 자리한 대웅보전 관음보살 벽화, 설선당·요사 등 2건이 국가지정문화유산 보물로 지정됐다고 9일 밝혔다.
국가유산청은 부안 내소사 대웅보전 관음보살 벽화(국가유산청고시 제2026-0079호)와 부안 내소사 설선당과 요사(국가유산청고시 제2026-0083호)를 각각 보물로 지정했다.
내소사 대웅보전 관음보살 벽화는 주불전인 대웅보전 후불벽 뒷면에 조성된 작품으로 흙을 바른 벽체 위에 직접 그린 조선시대 불교 회화다.
벽화는 화엄경 입법계품을 바탕으로 보타락가산 암벽에서 백의관음보살이 선재동자를 맞이하는 모습을 담고 있다.
관음보살은 유희좌 형태로 표현됐으며 보관 중앙에는 입상의 아미타화불이 그려져 있어 불교 도상 연구에서도 중요한 자료로 평가받는다.
특히 관음보살 보관의 태극문 표현과 세부 양식은 의겸 화파가 제작한 개암사 괘불, 무량사 아미타여래삼존도 등과 유사해 같은 화승 집단이 제작했을 가능성이 제기되고 있다.
함께 보물로 지정된 내소사 설선당과 요사는 임진왜란 이후 1640년(인조 18년) 내소사 중창 당시 건립된 승려 생활공간이다.
이후 1821년 수리와 1893년 요사 증축을 거치며 산중 사찰 생활 공간의 변화 모습을 현재까지 유지하고 있다.
설선당과 요사는 ㅁ자형 평면 구조로 설선당은 정면 6칸, 측면 3칸 규모의 맞배지붕 건물이다.
이후 산중생활 변화에 따라 남측과 북측, 동측 공간이 증축된 것으로 추정되며 자연 지형과 건물 위계를 반영한 독특한 공간 구성으로 학술적·예술적 가치를 인정받았다.
내소사는 633년 창건된 천년고찰로 국보 고려동종과 보물 대웅보전, 보물 영산회괘불탱 등 다양한 문화유산을 보유하고 있다.
gojongwin@newspim.com