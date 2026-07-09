음성 '봉학골' 충북 첫 지방정원 등록…9년 공들인 산림자원 결실

AI 핵심 요약beta
- 음성군이 9일 봉학골 정원을 충북 첫 지방정원으로 등록했다.
- 봉학골 정원은 음성읍에 105억 원을 들여 조성했다.
- 군은 정원 연계 체류형 관광 인프라를 확장할 계획이다.
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군이 조성한 '봉학골 정원'이 도내 첫 지방 정원에 공식 등록됐다.
지방 정원은 지방자치단체가 조성·운영하는 공공 정원으로 이번 등록으로 봉학골 정원은 충북에서 유일한 공식 지정 정원이 됐다.
음성군은 10만4167㎡ 규모의 봉학골 정원이 지난 7일 충북 제1호 지방 정원으로 등록됐다고 9일 밝혔다.
봉학골 정원은 음성읍 용산리 일원에 총사업비 105억 원을 투입해 조성됐다.
정원에는 소나무, 황매화 등 조경수 1만2000여 주와 핑크뮬리 등 초화류 32만여 본이 식재돼 총 158종, 33만여 주의 식물이 어우러져 있다.
정원은 야생화 정원과 소원정원을 중심으로 이벤트 정원, 무궁화 정원, 한식 정원, 사계 정원, 습지원, 키친가든 등 11개 주제 정원으로 구성됐다.
인근 산림욕장과 임도와 연결된 산책로, 바닥 분수, 잔디 스탠드 등 편의 시설도 갖췄다.
이번 등록은 2017년 사업 착수 이후 9년여에 걸친 행정·재정 절차의 결과다.
군은 국비 30억 원을 확보한 뒤 토지 보상과 환경 영향 평가 등을 거쳐 2020년 공사에 착공, 2023년 말 준공했다.
군은 봉학골 정원을 중심으로 체류형 관광 인프라 확장에 나설 계획이다.
3000㎡ 규모의 목조 실내 정원과 지역 먹거리 공간 '푸드 플러스 센터'를 조성하고 인근 산림 레포츠 단지와 연계해 생태·레저·미식을 결합한 관광 거점으로 육성한다는 구상이다.
조병옥 음성 군수는 "충북 제1호 지방 정원 등록은 지역 자원을 기반으로 한 정원 관광의 출발점"이라며 "정원과 연계한 복합 휴양 인프라를 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com