토스, 정부 주민등록증 진위 확인 시스템 도입

AI 핵심 요약beta
- 토스 등 4개사는 9일 주민등록증 진위 확인 확대 협약을 맺었다.
- 정부 시스템으로 주민등록증 정보와 사진까지 대조해 본인확인을 한다.
- 보이스피싱·명의도용을 막고 토스는 올해 서비스 적용을 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스, 네이버페이, 카카오페이 등 주요 전자금융업체가 정부의 주민등록증 진위 확인 시스템을 도입한다.
토스는 9일 오후 1시 토스 신논현 오피스에서 행정안전부, 금융감독원, 금융결제원, 네이버페이, 카카오페이와 주민등록증 진위 확인 확대를 위한 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 이들 업체는 고객확인 절차에서 정부의 주민등록증 진위 확인 시스템을 이용할 수 있다. 행정안전부는 시스템 제공과 정책 지원을, 금융감독원은 보안 점검 및 감독을, 금융결제원은 시스템 연계를 담당한다.
주민등록증 진위 확인 서비스는 고객이 앱을 통해 제출한 주민등록증 정보를 행정안전부의 발급 정보와 대조해 확인하는 방식이다. 주민등록번호뿐 아니라 사진 정보까지 함께 검증할 수 있어 위·변조 신분증 식별 정확도를 높일 수 있다.
이를 통해 보이스피싱과 명의도용 등 금융범죄 예방이 가능해진다. 토스는 올해 서비스 적용을 추진할 계획이다. 이승건 토스 대표는 "이번 협약을 통해 비대면 금융환경의 안정성과 신뢰를 한 단계 끌어올릴 수 있게 됐다"며 "토스는 앞으로도 정부와 긴밀히 협력해 고객이 더욱 안심하고 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다
romeok@newspim.com