[부고] 남현호(연합뉴스TV 편성부국장)씨 모친상

▲전금순(향년 73세)씨 별세, 남춘식씨 부인상, 남현호(연합뉴스TV 편성부국장)·남재상(장성군청 서무후생팀장)·남중현(광산경찰서 첨단지구대 근무)씨 모친상, 김경하·문은희(전남광주 하남중 근무)·정금숙(전남광주교육청 광주학생교육문화회관 관리과 팀장)씨 시모상
=별세: 8일 오후 1시
=빈소: 광주 그린장례문화원 2층 장궁실
=발인: 10일 오전 9시
=장지: 전남 보성 노동면 선영
=연락처: 062-250-4455
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▲전금순(향년 73세)씨 별세, 남춘식씨 부인상, 남현호(연합뉴스TV 편성부국장)·남재상(장성군청 서무후생팀장)·남중현(광산경찰서 첨단지구대 근무)씨 모친상, 김경하·문은희(전남광주 하남중 근무)·정금숙(전남광주교육청 광주학생교육문화회관 관리과 팀장)씨 시모상
=별세: 8일 오후 1시
=빈소: 광주 그린장례문화원 2층 장궁실
=발인: 10일 오전 9시
=장지: 전남 보성 노동면 선영
=연락처: 062-250-4455
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