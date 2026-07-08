부산시, 낙동강 화명 수상레포츠타운 일대 올해 첫 조류경보 발령

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 화명 수상레포츠타운에 조류경보를 발령했다.
- 유해 남조류가 기준치를 2회 연속 넘어서며 관심 단계가 내려졌다.
- 시는 수상레저 자제 안내와 현장 순찰을 강화하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수상활동 자제 요청·관리 강화 나서
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 낙동강 화명 수상레포츠타운 일대에서 유해 남조류가 기준치를 넘어서면서 친수구간을 대상으로 올해 첫 조류경보가 내려졌다.
부산시는 8일 오후 3시를 기해 북구 화명 수상레포츠타운 일대에 올해 첫 조류경보 '관심' 단계를 발령했다고 밝혔다.
이번 조치는 지난달 29일과 이달 7일 실시한 수질 조사에서 해당 지점의 유해 남조류 세포 수가 각각 ㎖당 2만2508개, 2만2177개로 나타나 발령 기준(2만 개)을 2회 연속 초과한 데 따른 것이다.
시는 최근 높은 수온과 유속 감소 등 조류 증식에 유리한 환경이 이어지면서 남조류가 증가한 것으로 분석했다. 올해 첫 발령 시기는 지난해보다 약 한 달 20일가량 앞당겨졌다.
조류경보 '관심' 단계가 발령됨에 따라 시는 화명생태공원 일대에 수상레저 활동과 어패류 채취·섭취 자제를 안내하는 현수막을 설치하고 안내방송과 현장 순찰을 병행할 계획이다.
시는 지난 2024년부터 삼락·화명 수상레포츠타운을 대상으로 친수구간 조류경보제를 시범 운영 중이다.
심재민 환경물정책실장은 "조류경보 해제 시까지 수상활동과 어패류 채취·섭취를 자제해 달라"며 "현장 관리와 대응을 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com