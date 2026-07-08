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2026.07.08 (수)
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[채권/외환] 호르무즈 긴장에 미 국채금리 4주래 최고…달러 강보합·엔화 개입 경계 지속

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 7일 호르무즈 긴장 속 국채 수익률이 상승하고 달러는 강보합, 엔화는 40년래 최저권에서 제한적 움직임을 보였다.
  • 이번주 대규모 국채 입찰을 앞두고 3년물은 강한 수요가 확인됐고, 장기물 중심 국채 수익률이 오르는 베어 스티프닝이 나타났다.
  • 연준 6월 FOMC 의사록 공개를 앞두고 시장의 추가 금리 인상 기대는 최근 부진한 고용지표 영향으로 다소 후퇴했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 긴장에 장기물 금리 상승…10년물 4.54% 근접
대규모 국채 입찰 앞두고 긴장…3년물은 흥행
달러 강보합…엔화 40년래 최저권서 개입 경계

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 7일(현지시간) 중동 지정학적 긴장 고조와 대규모 국채 입찰을 앞둔 경계감 속에 상승했다. 미국 달러화는 이틀 연속 약세를 마감하고 소폭 반등했으며, 일본 엔화는 약 40년 만의 최저 수준 부근에서 당국의 외환시장 개입 가능성을 의식한 채 제한적인 움직임을 이어갔다.

◆ 호르무즈 긴장에 장기물 금리 상승…10년물 4.54% 근접

이날 뉴욕 채권 시장에서 미국 국채 가격은 하락했고, 국채 가격과 반대로 움직이는 수익률은 일제히 상승했다.

미국 10년물 국채 수익률은 장중 4주 만에 최고치인 4.545%까지 오른 뒤 전일 대비 5.6bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.535%를 기록했다. 30년물 수익률도 5.044%까지 오르며 4주 만의 최고치를 경신했고, 2년물 수익률은 4.172%로 4.7bp 상승했다.

미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.07.08 koinwon@newspim.com

시장에서는 이란이 전략적 요충지인 호르무즈 해협을 항해하던 선박들에 미사일을 발사했다는 보도와 미국 정부가 이란산 원유 판매를 허용했던 일반 허가를 취소했다는 소식이 국제유가를 끌어올리며 국채 매도세를 자극한 것으로 분석했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 이날 3.9% 오른 배럴당 71.27달러를 기록했다.

에버코어의 채권 전략가 스탠 십리는 "이란의 행동이 국채시장 분위기를 바꿔놓았다"며 "유가 상승에 따라 국채 수익률 상승 속도도 빨라졌다"고 말했다.

수익률곡선은 장기물 금리가 단기물보다 더 크게 오르는 '베어 스티프닝(Bear Steepening)' 현상을 나타냈다. 장 초반 2년물과 10년물의 금리 차는 37.8bp까지 벌어져 3주 만에 가장 큰 폭을 기록했다.

다만 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대는 오히려 다소 낮아진 것으로 평가했다. CME 페드워치에 따르면 10월 연방공개시장위원회(FOMC)까지 금리가 인상될 가능성은 69.4%로, 일주일 전 약 75%에서 하락했다.

대규모 국채 입찰 앞두고 긴장…3년물은 흥행

시장에서는 이번 주 예정된 대규모 국채 발행에도 주목하고 있다.

미국 재무부는 이날 6주물·52주물 단기국채와 3년물 국채를 발행했으며, 이번주 이어서 17주물 단기국채와 10년물, 4주물·8주물 단기국채와 30년물을 잇달아 입찰할 예정이다.

3년물 국채 입찰은 예상보다 강한 수요를 확인시켜줬다. 발행 수익률은 4.179%로 시장 예상보다 낮았고, 딜러 인수 비중도 사상 최저 수준을 기록했다. 이는 일반 투자자들이 대부분의 물량을 소화했다는 의미다.

BMO캐피털은 최근 몇 달간 국채 수요가 다소 약했지만 이번 입찰은 예상보다 양호했다고 평가했다.

반면 에버코어는 지정학적 위험이 커진 만큼 투자자들의 안전자산 선호가 이어져 이번 주 국채 입찰도 충분한 수요를 확보할 것으로 전망했다.

◆ 달러 강보합…엔화 40년래 최저권서 개입 경계

외환시장에서는 달러가 소폭 강세를 보였다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.09% 오른 100.95를 기록했고, 유로화는 1.1427달러로 0.11% 하락했다.

일본 엔화는 달러당 161.89엔으로 0.1% 강세를 보였지만, 지난주 기록한 약 40년 만의 최저치인 162.83엔 부근에서 크게 벗어나지는 못했다.

시장에서는 일본 당국이 외환시장 개입 전략을 바꿀 수 있다는 관측이 엔화를 일부 지지하고 있지만, 지난주 엔화 급등이 실제 개입 때문은 아니라는 시각이 우세했다.

배녹번 캐피털 마켓의 마크 챈들러 수석 시장전략가는 "미국과 이란 모두 분쟁을 확대하려는 의도가 없다는 점을 시장은 신뢰하고 있다"며 "시장은 이미 익숙한 가격 범위 안에서 움직이고 있다"고 말했다.

달러/원 환율은 한국 시간 8일 오전 7시 15분 기준 전장 대비 0.9% 하락한 1516.70원에 거래되고 있다.

◆ FOMC 의사록 주목…금리 인상 기대는 후퇴

투자자들은 9일 공개되는 연준의 6월 FOMC 의사록을 주목하고 있다. 이는 케빈 워시 신임 연준 의장 취임 이후 첫 회의 의사록이다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 최근 에너지 가격 하락으로 물가 상승 압력에 대한 우려가 다소 줄었다고 평가했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 포워드 가이던스가 적절히 사용되면 유용하지만 잘못 활용될 경우 문제가 될 수 있다고 말했다.

뉴욕 연은 조사에서는 미국 소비자들의 단기 인플레이션 우려는 다소 높아졌지만, 휘발유 가격 부담은 줄었고 개인 재정에 대한 전망은 개선된 것으로 나타났다.

지난주 발표된 부진한 미국 고용지표 이후 시장은 연말까지 연준의 추가 금리 인상 폭을 26bp 수준으로 반영하고 있다. 이는 일주일 전 38bp에서 낮아진 수준이다.
 
koinwon@newspim.com

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딥시크도 '자체 AI칩' 개발 추진 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 자체 AI 반도체 개발에 나선 것으로 알려졌다. 그동안 AI 모델 학습과 운영에 사용해 온 엔비디아와 화웨이 반도체 의존도를 줄이기 위한 전략으로 풀이된다. 개발이 성공하면 중국 AI 대표 기업으로 떠오른 딥시크의 사업 전략이 크게 바뀌는 것은 물론, 중국 AI 반도체 시장에서 영향력을 키워온 화웨이에도 새로운 경쟁자가 등장하게 된다. 로이터 통신은 7일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 관계자를 인용해 딥시크가 자체 AI 추론용(inference) 반도체를 개발하고 있다고 보도했다. 추론은 학습을 마친 AI 모델이 사용자의 질문에 답변을 생성하는 단계로, 새로운 모델을 학습시키는 훈련(training)용 반도체와는 용도가 다르다. [AI 이미지 = 배상희 기자] 소식이 전해진 뒤 미국 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가는 개장 전 거래에서 약 1.6% 하락했다. 리처드 윈저 라디오프리모바일 애널리스트는 "엔비디아는 중국 시장에서 사실상 퇴출된 상태이며, 앞으로도 상황이 달라질 가능성은 거의 없다"며 "딥시크도 최첨단 반도체 생산 능력을 확보하지 못하면 자체 AI 반도체를 중국 외 시장에 판매하기는 사실상 불가능하다"고 말했다. 그는 따라서 이번 딥시크의 반도체 개발이 엔비디아 실적에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 내다봤다. 딥시크는 지난해 공개한 저비용·고효율 AI 모델이 세계적인 주목을 받으며 중국 AI 산업의 대표 기업으로 떠올랐다. 다만 그동안에는 기술 상용화보다 AI 모델 성능 개선에 집중해 온 것으로 알려졌다. ◆ 화웨이 의존 줄이고 자체 생태계 구축 미국의 대중국 수출 규제로 엔비디아의 최첨단 AI 반도체 공급이 막히면서 화웨이는 약 500억달러 규모의 중국 AI 반도체 시장에서 절반가량의 점유율을 확보했다. 딥시크를 비롯한 중국 주요 AI 기업들도 화웨이 반도체를 적극 활용해 왔다. 하지만 화웨이의 독주도 흔들리고 있다. 알리바바와 바이두가 자체 AI 반도체를 개발하며 시장 점유율을 확대하고 있는 데 이어 딥시크까지 경쟁에 뛰어든 것이다. 소식통들에 따르면 딥시크의 반도체 개발은 아직 초기 단계다. 회사는 반도체 설계업체와 파운드리, 메모리 업체 등과 협의를 진행하고 있으며 프로젝트는 약 1년 전 시작됐다. 최근에는 반도체 설계 엔지니어 채용도 확대했지만 공개 채용 사이트에는 공고를 내지 않고 비공개 방식으로 인력을 확보한 것으로 전해졌다. 딥시크는 이번 보도와 관련한 논평 요청에 응답하지 않았다. [AI 이미지 = 배상희 기자] ◆ AI 추론 시장 겨냥…오픈AI도 자체 칩 개발 딥시크의 전략은 글로벌 AI 기업들의 움직임과도 맞닿아 있다. 오픈AI는 지난달 브로드컴과 공동 개발한 첫 자체 추론용 AI 반도체 '할라페뇨(Jalapeno)'를 공개했고, 앤트로픽도 자체 AI 반도체 개발을 검토 중인 것으로 알려졌다. 딥시크에는 미국의 대중국 반도체 수출 규제도 중요한 배경이다. 미국은 중국 기업들이 엔비디아의 최첨단 AI 반도체를 구매하지 못하도록 막고 있으며, 중국 정부는 자국 기업들에 국산 AI 반도체 개발을 독려하고 있다. 딥시크 창업자인 량원펑은 2024년 중국 언론과의 인터뷰에서 미국의 반도체 수출 규제가 회사의 가장 큰 과제 중 하나라고 밝힌 바 있다. 딥시크는 초기에는 엔비디아 H800 반도체를 이용해 AI 모델을 학습시켰지만, 이후 화웨이 어센드(Ascend) 반도체 사용 비중을 꾸준히 늘려왔다. 지난 4월에는 화웨이 어센드에 최적화된 V4 모델을 공개했고, 화웨이는 V4-Flash 모델 학습에도 자사 반도체가 일부 사용됐다고 밝혔다. 이후 중국 대형 IT 기업들의 화웨이 어센드 950 반도체 주문도 크게 증가한 것으로 알려졌다. 딥시크가 개발 중인 추론용 반도체는 AI 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장을 겨냥한다. AI 서비스가 확산되면서 컴퓨팅 수요가 모델 학습보다 실제 서비스를 위한 추론 단계로 빠르게 이동하고 있기 때문이다. 추론용 반도체는 범용 GPU보다 가격이 저렴하고 전력 소비도 적다는 장점이 있다. 다만 성공을 장담하기는 어렵다. 경쟁력 있는 AI 반도체를 개발하려면 막대한 자금과 수년의 개발 기간이 필요하며, 미국의 수출 규제로 중국 기업들은 최첨단 해외 파운드리와 고대역폭메모리(HBM) 접근에도 제약을 받고 있다. 한편 딥시크는 최근 기업가치 520억~590억달러를 인정받는 조건으로 70억달러 규모의 첫 외부 투자 유치를 추진하고 있다. 수년간 외부 투자를 거부해 온 기존 전략을 바꾸는 첫 행보다. koinwon@newspim.com 2026-07-07 22:00
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與 최고위원 대진표 윤곽 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 현역 의원의 최고위원 출마가 잇따르고 있다. 이미 출마를 선언한 박선원·김영호·이건태 의원에 이어 서미화 의원도 출사표를 던질 예정이다. 원외 후보들도 출마 채비를 마쳐가고 있다. 후보 등록을 열흘가량 앞두고 출마자가 늘어나면서 최고위원 경쟁도 본격화하고 있다. 더불어민주당 전당대회를 앞두고 최고위원 출마가 잇따르고 있다. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 박선원·김영호·이건태·서미화 의원. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 민주당 최고위원 출마 러시...박선원·김영호·이건태 이어 서미화도 출마 채비 8일 정치권에 따르면 최고위원 출마 선언의 시작을 끊은 것은 박선원 의원이다. 상대적으로 계파색이 옅은 비당권파로 분류되는 박 의원은 지난달 24일 출마를 선언하며 "민주당 당원 전체의 최고위원이 되겠다"고 밝혔다. 박 의원은 정청래 전 대표와는 국회 탄핵소추단에서 함께 활동했고, 김민석 전 국무총리와는 오랜 친구라는 점을 언급하며 특정 진영이 아닌 당 전체를 아우르겠다는 뜻을 강조했다. 송영길 전 대표 비서실장을 역임했던 김영호 의원도 지난달 25일 최고위원 출마를 선언했다. 김 의원은 "소수 지도부가 당의 모든 결정을 좌우하는 권위적이고 폐쇄적인 운영 방식을 탈피하겠다"며 '통합 선봉장'을 내세웠다. 김 의원은 스스로를 '비당권파'라고 밝혔다. 이재명 대통령의 대장동 사건 변호인 출신으로 대표적인 친명(친이재명)계인 이건태 의원은 지난 7일 국회에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언했다. 이 의원은 "대통령의 국정 철학과 당의 목소리를 가감 없이 연결하는 강력한 '명통(明通) 창구'가 되겠다"며 "전 국민이 민주당의 효능감을 느끼게 해 민주당의 지지 기반을 철옹성 같은 구조적 다수로 다져놓겠다"고 말했다. 이 의원은 "자기 정치로 분열을 키우는 사람이 아니라 포용과 실력으로 이재명 정부를 성공시키는 사람이 되겠다"며 "국정 성공과 정권 재창출을 강력하게 쟁취하는 최전방 공격수가 돼 대한민국의 위대한 도약에 한 몸 바치겠다"는 각오를 밝혔다. 이 의원은 지난 6일 친명계 후보인 김 전 총리의 당대표 출마 기자회견에도 함께 했다. 친명계 의원이자 당 전국장애인위원장인 서미화 의원도 오는 9일 국회에서 최고위원 출마를 선언한다. 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 원외 인사들도 최고위원 선거에 뛰어들고 있다. 왼쪽부터 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 당 정책위원회 부의장, 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌DB] ◆ '원외' 김용도 출마 선언 예정...'청년' 정민철·김형남도 출사표 원외 인사들의 출마도 이어지고 있다. 청년 정치인 정민철 당 정책위 부의장은 7일 국회에서 출마를 선언했다. 민주당 서울시장 경선 후보였던 김형남 전 군인권센터 사무국장은 지난 3일 최고위원 출마를 선언했다. 김 후보는 1989년생으로 36살, 정 후보는 2001년생으로 24살이다. 이들은 최고위원 출마 선언을 했지만 민주당 전준위가 청년최고위원 제도를 도입키로 하면서 청년최고위원으로 출마할 가능성이 있다.  이 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 8일 오전 10시 출마 기자회견을 할 예정이다.  다만 친청(친정청래)계에서 공식적으로 최고위원 출마 여부를 밝힌 의원은 없다. 정 전 대표의 비서실장을 지낸 한민수 의원이 출마를 고심하고 있다. 친청계로 분류되는 최민희 의원 출마 가능성도 나온다. 문정복·이성윤 최고위원 재도전 여부도 관심사다. 민주당은 오는 16~17일 당대표와 최고위원 후보 등록을 받는다. 최고위원은 모두 5명을 뽑는다. 다만 최고위원 득표 상위 5명이 모두 남성이면 5등인 남성 대신 여성 후보 중 최고 득표자가 여성 최고위원에 선출된다. chogiza@newspim.com 2026-07-08 05:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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