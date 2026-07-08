[2026WC] '메시 PK 실축 후 1골 1도움' 아르헨티나, 살라의 이집트 상대 3-2 대역전승

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 아르헨티나의 주장 리오넬 메시가 전반 페널티킥을 놓쳤지만, 후반 1골 1도움을 기록하며 탈락 위기에 빠졌던 조국을 구했다. 이집트의 주장 모하메드 살라는 다 잡은 승리를 놓치며 월드컵 무대를 마무리했다.

아르헨티나가 8일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 이집트를 상대로 3-2 역전 승리를 거뒀다. 아르헨티나는 8강에서 스위스-콜롬비아전 승자와 격돌한다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 아르헨티나 리오넬 메시(오른쪽)가 8일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전 이집트와의 경기에서 동점골을 넣은 후 골 세리머니를 하고 있다. 2026.07.08 football1229@newspim.com

아르헨티나는 전반 이집트에게 흐름을 내줬다. 오른쪽 지역에서 모하메드 살라의 패스를 받은 이집트의 마르완 아티아가 문전으로 크로스를 올렸다. 이를 야세르 이브라힘이 헤더로 선제골을 넣었다. 전반 15분이었다.

아르헨티나는 동점 기회를 잡았다. 전반 21분 니콜라스 탈리아피코가 페널티킥을 얻었다. 메시가 키커로 나섰으나, 골키퍼 선방에 막히며 동점 기회를 놓쳤다. 메시는 전반 31분 다소 먼 거리에서 프리킥 슈팅을 시도했지만, 골대를 때렸다.

후반에도 이집트의 흐름은 이어졌다. 역습 상황에서 모스타파 지코의 득점이 나왔다. 다만 비디오판독(VAR) 끝에 골이 취소됐다.

결국 후반 22분 지코의 추가 골이 터지면서 아르헨티나는 0-2로 뒤졌다. 이번에도 살라가 기점 역할을 했다. 살라가 역습 상황에서 긴 거리를 단독 드리블로 공격 전개했다. 이후 살라에게 공을 받은 하이셈 하산의 패스를 지코가 마무리했다. 아르헨티나는 0-2로 후반 33분까지 끌려가면서 패색이 짙었다.

그러나 후반 34분 메시가 오른쪽 지역에서 왼발로 감아 올린 크로스를 크리스티안 로메로가 헤더 득점으로 연결하면서 추격을 시작했다.

후반 36분 박스 안 혼전 상황에서 곤살로 몬티엘이 발끝으로 메시에게 공을 건넸다. 메시는 다이렉트 발리 슛으로 슈팅을 날렸고, 골키퍼 손을 뚫고 동점골을 성공시켰다. 이번 대회 8골로 개인 득점 단독 선두로 올라섰다.

아르헨티나가 결국 승부를 뒤집었다. 후반 추가시간 2분 아르헨티나가 역습에 나섰다. 라우타로가 오른쪽에서 공을 받은 뒤 과감한 크로스를 올렸다. 이를 엔조 페르난데스가 절묘한 헤더로 마무리했다. 경기는 그렇게 아르헨티나의 대역전승으로 끝났다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 아르헨티나 리오넬 메시(오른쪽)가 8일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전 이집트와의 경기에서 모하메드 살라(왼쪽)를 앞에 두고 드리블하고 있다. 2026.07.08 football1229@newspim.com

메시는 2018 러시아 월드컵 아이슬란드전, 2022 카타르 월드컵 폴란드전, 그리고 이번 대회 조별리그 오스트리아전에 이어 이날 경기까지 실축하면서 월드컵 통산 페널티킥 최다 실축(4회)이라는 불명예 기록을 썼다. 그러나 끝내 1골 1도움을 기록하며 자신의 실수를 지우고 팀을 8강으로 이끌었다. 프랑스의 킬리안 음바페(7골)와 노르웨이의 엘링 홀란(7골)을 제치고 대회 개인 득점 단독 선두로 올라서며 득점왕 경쟁에서도 앞서갔다.

이집트의 주장 살라는 공격 포인트를 올리지는 못했으나, 팀 모든 득점에서 기점 역할을 하는 등 분전했다. 그러나 후반 종료를 앞두고 메시의 왼발을 막지 못하면서 이번 대회를 마무리했다.

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