HD현대중공업, 임직원 소비로 울산 상권 살린다

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 7일 울산에서 HD하모니데이를 31일까지 실시했다
- 임직원 활동비 지원으로 최대 13억원 지역 소비를 창출할 계획이다
- 외국인 근로자에 울산페이 웰컴페이 지원해 최대 62억5000만원 소비를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 울산 지역 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위한 상생 프로그램을 운영한다. 임직원 활동비와 외국인 근로자 지역화폐 지원을 통해 최대 75억원 규모의 소비 효과가 기대된다.
HD현대중공업은 울산 본사와 HD현대 글로벌R&D센터 등 전 사업장을 대상으로 오는 7월 31일까지 'HD하모니데이'를 실시한다고 7일 밝혔다.
HD하모니데이는 식사, 보드게임, 스포츠 등 팀워크 강화를 위한 활동에 회사가 1인당 3만원의 활동비를 지원하는 프로그램이다. 사내 협력사를 포함한 전 직원이 참여할 경우 약 13억원 규모의 지역 소비가 창출될 것으로 예상된다.
HD현대중공업은 외국인 근로자의 지역사회 정착과 소비 참여도 확대한다. 외국인 근로자 전원을 대상으로 울산페이 가입을 추진하고, 입국 시 제공하던 웰컴키트 대신 울산페이 기반 '웰컴페이'를 지원한다.
또 공동근로복지기금 등을 활용해 외국인 근로자에게 1인당 5만3500원의 울산페이를 지원할 예정이다. 이를 통해 최대 62억5000여만원의 지역 소비 효과가 발생할 것으로 전망된다.
HD현대중공업 관계자는 "지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 상생의 가치를 지속 실천하겠다"며 "이번 행사가 고물가로 어려움을 겪는 지역 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com