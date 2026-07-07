지그재그, '직진교환' 도입…교환 기간 3.5일로 단축

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환불·재주문 없이 교환 가능…쿠폰·마일리지 혜택도 그대로 유지

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 지그재그가 빠른 배송 서비스 '직진배송' 상품을 대상으로 '직진교환' 서비스를 본격 운영한다고 7일 전했다.

기존에는 직진배송 상품을 다른 사이즈나 색상으로 바꾸려면 상품을 환불한 뒤 다시 주문해야 했다. 환불 처리에 시간이 걸리는 데다 재주문 시 기존에 사용했던 쿠폰의 유효기간이 만료돼 같은 혜택을 적용받지 못하는 불편도 있었다.

지그재그, '직진교환' 서비스 론칭. [사진=카카오스타일 제공]

직진교환 도입으로 고객은 직진배송 상품을 받은 날부터 7일 이내에 교환을 신청할 수 있다. 별도의 반품과 재구매 절차 없이 교환할 수 있으며 최초 구매 당시 적용한 쿠폰과 마일리지 등의 혜택도 그대로 유지된다.

지그재그는 지난 1월부터 직진교환 서비스를 시범 운영하며 교환 처리 속도를 높이기 위한 시스템 고도화를 진행했다. 그 결과 평균 교환 소요 기간은 지난 1월 4.5일에서 6월 3.5일로 약 22% 단축됐다.

서비스 이용도 빠르게 늘고 있다. 지난 6월 직진교환 이용 건수는 시범 운영을 시작한 1월보다 3배 이상 증가했다. 교환을 기다리는 대신 구매 자체를 취소하는 고객도 줄었다. 교환 기간이 평균 3.5일로 줄어든 6월 고객 이탈률은 1월 대비 70% 이상 감소했다.

지그재그는 직진교환이 고객 편의뿐 아니라 거래 취소를 줄이고 플랫폼 내 구매 경험을 개선하는 데도 긍정적인 영향을 미치고 있다고 설명했다. 연말까지 평균 교환 소요 기간을 3일로 단축하는 것이 목표다.

상품 구매부터 배송, 교환, 반품까지 쇼핑 전 과정의 편의성도 지속적으로 높일 계획이다. 지그재그는 2021년 직진배송을 출시한 데 이어 교환 서비스까지 확대하며 패션 플랫폼의 빠른 물류 경쟁력을 강화하고 있다.

카카오스타일 관계자는 "직진교환을 지속적으로 고도화해 고객이 교환 과정에서도 빠르고 편리한 경험을 할 수 있도록 할 것"이라며 "배송에 이어 교환 서비스에서도 새로운 기준을 만들어 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com