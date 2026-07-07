野 소장파 의원들 "장동혁, 징계 조치는 정적 제거 위한 뺄셈 정치...좌시 않겠다"

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'대안과미래' 조찬 회동…장동혁에 '지선 참패 책임' 요구

정점식 징계 반대 기류 언급… "당 쇄신 프로그램 마련할 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 초·재선 소장파 의원 모임인 '대안과미래'는 7일 장동혁 대표가 주도하는 당내 징계 추진을 '공포 정치'이자 '정적 제거를 위한 뺄셈의 정치'로 규정하며 "좌시하지 않겠다"고 경고했다.

대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 조찬 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 징계 조치에 대한 모임의 공식 입장을 발표했다.

이날 회동에는 이 의원을 비롯해 조은희·고동진·김건·권영진·박정하·김성원·유용원·서범수·김용태·송석준·엄태영·안상훈 의원이 참석했다.

이 의원은 "장 대표가 주도한 징계를 통한 뺄셈의 정치는 이미 지난 6·3 지방선거 전에 사법부의 판결로 효력을 잃었고, 지선에서도 국민으로부터 철저하게 외면받았다"며 "지선 참패 후 반성과 성찰을 통한 통합과 포용의 덧셈정치를 하지 않고 다시 징계정치를 재개한 것은 정적 제거와 정치생명 연장을 위한 것에 불과하다"고 비판했다.

이어 "노선의 차이를 인정하지 않고 공포 정치, 징계 정치를 하는 것에 반대한다"며 "다수 국민의 인식에 반하는 행위를 지속할 시 대안과미래가 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 초·재선을 주축으로 한 국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 이성권 간사를 비롯한 의원들이 7일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 조찬 모임을 열고 당 진로에 관해 논의하고 있다. 2026.07.07 jk31@newspim.com

대안과미래 소속 의원들이 당 윤리위 징계 대상에 거론되는 상황에 대해서는 아직 구체적인 공동 대응 방안을 논의하지 않았다고 밝혔다.

다만 이 의원은 "저희는 당의 잘못된 노선을 비판해 왔고, 지선 참패의 원인 역시 잘못된 노선과 뺄셈의 정치라는 당 운영에 있었다"며 "장 대표가 과거 당 대표의 권한과 책임을 언급한 만큼 지선 참패에 대해 책임을 져야 한다"고 주장했다.

그러면서 "언로를 막고 비판을 징계로 대응한다면 국민과 당원, 의원들이 반대할 것이기에 수긍하기 힘들다"고 덧붙였다.

이 의원은 정점식 원내대표도 이 같은 문제의식에 공감하고 있다는 점을 강조했다.

그는 "원내대표께서 징계정치가 바람직하지 않다는 의견을 우리보다 먼저 내셨다"며 "저를 포함해 우리 모임 소속 의원들이 선수별 소통 자리에서 원내대표에게 직접 징계정치의 부적절함을 전달했고, 원내대표 역시 통합의 입장에서 충분히 그 뜻을 알고 있다"고 설명했다.

한편 대안과미래는 당 지도부의 노선에 대응해 자체적인 당 개혁 및 쇄신 프로그램을 마련하기로 했다.

이 의원은 이날 회동 시간이 길어진 배경에 대해 "당 지도부가 국민이 신뢰할 수 있는 당 운영과 노선으로 가지 않고 역행하고 있다고 진단했다"며 "대안과미래 차원에서 국민이 신뢰할 수 있는 당 개혁과 당 운영 방식에 대한 대안을 제시할 필요가 있어 세밀한 프로그램을 짜기로 했다"고 밝혔다.

allpass@newspim.com