코스맥스, 국제 SPF 숙련도 평가 통과…선케어 기술력 입증

프랑스 BIPEA 평가서 'Satisfactory' 획득…최신 국제표준 시험법 적용

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코스맥스가 최신 국제 표준을 적용한 자외선 차단 지수 평가에서 시험 역량과 신뢰성을 인정받았다.

코스맥스는 프랑스 숙련도 시험기관 BIPEA가 주관한 자외선 차단 지수(SPF) 숙련도 평가에서 'Satisfactory' 등급을 획득했다고 7일 밝혔다. 이번 평가는 지난해 12월 제정된 국제 표준 시험법 'ISO 23675'를 기반으로 진행됐다.

코스맥스 R&I유닛 ISO 23675 기반 SPF 평가 진행 모습. [사진=코스맥스 제공]

BIPEA는 기업 연구소와 시험기관 등을 대상으로 분석 결과의 정확성과 신뢰성을 평가하는 기관이다. 평가 대상 기관이 SPF 수치를 알 수 없는 로션 제형의 블라인드 시료를 전달받아 자체적으로 시험한 뒤 결과를 제출하는 방식으로 숙련도를 검증한다. 코스맥스는 안정적인 시험 결과를 도출하며 체외 SPF 평가 수행 역량을 입증했다.

ISO 23675는 실험실에서 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 판에 시료를 바른 뒤 자외선의 흡수와 투과 특성을 측정하는 비임상 평가법이다. 로봇팔이 장착된 자동 도포 장치를 활용해 시료를 균일하게 바를 수 있어 시험 과정의 편차를 줄이고 결과의 일관성과 재현성을 높일 수 있다.

기존 인체 적용 시험법인 ISO 24444보다 평가 기간을 단축할 수 있고 피부에 직접 자외선을 조사하지 않는다는 점도 특징이다. 이에 따라 선케어 제품 개발 속도를 높이고 국가별 규제와 글로벌 시장 요구에 대응하는 데 활용도가 높을 것으로 예상된다.

코스맥스는 올해 2월 ISO 23675 평가법을 도입한 이후 선케어 연구개발과 평가 인프라를 강화해왔다. 유럽 시장 진출을 추진하는 고객사가 늘어나는 점을 고려해 제품 기획과 처방 개발, 효능 평가, 시장 대응으로 이어지는 지원 체계도 고도화하고 있다.

코스맥스 관계자는 "이번 평가를 통해 선케어 제품 연구개발과 평가 역량을 대외적으로 확인했다"며 "글로벌 기준에 부합하는 기술과 평가 체계를 바탕으로 고객사의 차별화된 제품 개발과 해외 시장 진출을 지원하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com