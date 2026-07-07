2년 만에 돌아오는 '이라페'…하이트진로, 참이슬 에디션 선봬

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로가 7일 이슬라이브페스티벌 에디션을 출시했다.
- 올해 행사는 9월 12일 인천 송도서 2년 만에 열린다.
- 한정판 참이슬은 7월 둘째 주부터 순차 공급된다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 2년 만에 열리는 소주 브랜드 뮤직페스티벌 '이슬라이브페스티벌'을 알리기 위해 한정판 참이슬 제품을 선보인다.
하이트진로는 '참이슬 후레쉬 이슬라이브페스티벌 에디션'을 출시하고 행사 사전 홍보에 나선다고 7일 밝혔다. 이슬라이브페스티벌은 참이슬과 함께 음악 공연과 브랜드 체험 프로그램을 즐길 수 있는 행사로, 2018년 처음 개최됐다.
올해 행사는 오는 9월 12일 인천 송도달빛축제공원에서 열린다. 2024년 개최 이후 2년 만에 다시 마련되는 행사로, 다양한 분야의 아티스트 공연과 참이슬 브랜드를 체험할 수 있는 프로그램이 운영될 예정이다.
한정판 제품은 축제 현장의 활기찬 분위기를 패키지에 담은 것이 특징이다. 참이슬 대표 캐릭터인 이슬방울과 두꺼비가 함께 무대에서 공연하는 모습을 디자인에 적용했다. 제품 뒷면 보조 라벨에는 축제 일정과 장소 등 행사 정보를 넣어 소비자들이 자연스럽게 행사 내용을 확인할 수 있도록 했다.
이슬라이브페스티벌 에디션은 7월 둘째 주부터 전국 주요 상권의 일반 음식점과 주점 등에 순차적으로 공급된다. 유흥용 참이슬 후레쉬 360㎖ 병 제품에 한해 적용된다.
온라인 홍보도 병행한다. 하이트진로는 이날 참이슬 공식 소셜미디어 계정을 통해 참여 아티스트 라인업을 공개한다. 이후 티켓 예매 일정과 출연 아티스트 숏폼 영상 등 관련 콘텐츠를 순차적으로 선보일 계획이다. 행사 전용 굿즈를 비롯한 추가 브랜드 체험 프로그램도 준비하고 있다.
이슬라이브페스티벌 얼리버드 티켓은 오는 8월 6일, 일반 티켓은 8월 10일 NOL티켓을 통해 판매된다.
하이트진로 마케팅실 관계자는 "2년 만에 다시 개최하는 행사인 만큼 한정판 제품과 온라인 콘텐츠 등 다양한 방식으로 소비자와 소통할 계획"이라며 "현장에서 차별화된 브랜드 경험을 제공할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com