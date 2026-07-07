혼다코리아, 여름 라이딩 안전 교육 강화

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 7일 모터사이클 여름철 안전 라이딩 특화 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
- 8월 31일까지 다회 수강 교육생에 교육비 30% 지원하고 우천 특별 교육·기념품·냉감용품을 제공한다.
- 겨울 한정이던 자가정비 클래스는 8월까지 확대 운영하며 혼다 에듀케이션 센터에서 단계별 안전 교육을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 혼다코리아가 여름철 모터사이클 안전 라이딩을 위한 특화 프로그램을 운영한다고 7일 밝혔다. 무더위와 장마철 대비해 교육비 지원, 우천 특별 교육, 냉감용품 제공 등을 마련했다.
'썸머 프로모션'은 8월 31일까지 2회차 이상 수강하는 교육생을 대상으로 교육비의 30%인 8만원을 지원한다. 지원 인원은 68명으로 한정된다.
센터는 우천 시 안전한 라이딩을 위한 특별 교육을 운영한다. 젖은 노면에서의 올바른 자세와 우천 시 스로틀·브레이크 조작법, 빗길 위험 상황 예측 및 대처 요령 등 실전 위주의 교육이 포함된다. 우천 시 교육생 전원에게는 특별 기념품을 증정한다.
교육 환경 개선을 위해 목의 체온을 낮춰주는 넥쿨러와 헬멧 내부 온도를 낮춰주는 헬멧 쿨러를 제공한다.
모터사이클 자가정비 클래스는 원래 겨울 한정 교육이었으나 교육생들의 높은 참여도에 따라 8월까지 운영된다. 기본적인 차량 점검 방법과 유지·관리법을 익히는 실습형 교육으로, 교육비는 15만원이다. 혼다코리아 공식 홈페이지의 에듀케이션 센터 전용 사이트에서 온라인 예약이 가능하다.
혼다 에듀케이션 센터는 2025년 3월 국내에 개설된 모터사이클 안전운전 교육 전문기관이다. 초보자부터 베테랑 라이더까지 수강할 수 있는 5단계 체계적 교육을 제공하고 있으며, 현재까지 약 1600명이 교육을 수료했다.
y2kid@newspim.com