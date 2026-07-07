김윤지 원장 "K콘텐츠, 넥스트K 전환기"…체코서 확인한 한류의 힘

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수출 상담 4475만 달러·업무협약 등 22건 계약

K드라마 ·K댄스·K뷰티 체험 등 현지서 큰 호응

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원이 체코에서 확인한 한류 글로벌 경쟁력을 바탕으로 베트남, 칠레 등 신흥·잠재 시장으로 'K-콘텐츠 엑스포'를 연이어 개최, 글로벌 확장에 속도를 낸다.

2026 체코 K-콘텐츠 엑스포에서 진행된 K팝 공연에 현지인들이 큰 호응을 보였다. 이날 행사에는 아이키, 리헤이, 효진초이가 참여했다. [사진= 콘진원]

콘진원은 지난 7월 1일부터 3일까지 체코 프라하 콩그레스 센터에서 '2026 K-콘텐츠 엑스포 인 체코'를 열고 총 4475만 달러(약 685억 원) 규모의 수출 상담과 업무협약(MOU)·비밀유지협약(NDA) 22건을 성사시켰다. 콘진원은 전 세계 권역별 시장 특성에 맞춘 전략적 지원을 이어간다는 방침이다.

김윤지 콘진원 원장은 이번 체코 엑스포의 성과를 두고 "K-콘텐츠는 특정 장르의 소비를 넘어 글로벌 대중의 일상으로 내재화되는 넥스트 K의 전환기를 맞이하고 있다"라고 평가했다.

2026 체코 K-콘텐츠 엑스포에는 3000여명이 몰리는 등 성황을 이뤘다. [사진= 콘진원]

김 원장은 이어 "콘진원은 국내 기업의 실무적 관점에서 필요한 안전장치를 확대하여 해외 시장에서 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 실제로 콘진원은 이번 행사에서 한국무역보험공사와 협력해 참가 기업에 단기 수출보험 가입을 무상으로 지원하고, 글로벌 신용정보기관의 정보를 활용한 바이어 신용 평가 보고서를 제공, 중소 콘텐츠 기업의 수출 안전망 구축에 힘을 실었다.

올 6월17일 콘진원 첫 공식행사에서 김 원장은 "K콘텐츠의 새로운 변화와 성장을 모색해야 하는 중요한 변곡점에 와 있다"라며 "K컬처 400조 달성 방정식은 IP·AI·글로벌·정책금융"을 역설한 바 있다.

2026 체코 K-콘텐츠 엑스포 기업 간 거래(B2B) 수출상담에서는 4475만 달러 규모의 상담과 22건의 업무협약이 체결됐다. [사진= 콘진원]

이번 엑스포는 기업 간 상담뿐 아니라 현지 관람객이 K-콘텐츠를 직접 체험하는 문화 교류의 장으로도 주목받았다. 행사 기간 관람객 3000여 명이 전시장을 찾았으며, K-드라마 주제곡(OST) 공연과 K-팝 댄스존, 뷰티 메이크오버쇼 등 체험 프로그램이 큰 인기를 끌었다.

현장을 찾은 체코 대학생 엘리시카(22)는 "한국의 뷰티와 댄스 콘텐츠를 프라하에서 직접 체험할 수 있어 꿈만 같다"라며 "앞으로도 다양한 한국 콘텐츠를 현지에서 만나보고 싶다"라고 말했다.

체코 엑스포에서는 방송, 게임, 애니메이션, 신기술 융합 콘텐츠 등 다양한 분야의 국내 기업 29개 사가 참가해 폴란드, 독일, 영국, 프랑스, 헝가리, 오스트리아 등 중동부 유럽 13개국 주요 바이어와 만났다.

fineview@newspim.com