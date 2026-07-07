트럼프 "9월 24일께 시진핑 미국 방문 예상"

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 9월 24일 시진핑 중국 국가주석의 미국 방문을 예상했다고 밝혔다.
- 트럼프는 백악관 대형 연회장 신축 논의 자리에서 시진핑을 보고 싶어하는 이들이 많다며 수천 명 수용 연회장이 필요하다고 했다.
- 이번 방미는 9월 유엔 총회 기간과 겹치며 트럼프가 지난 5월 베이징 정상회담에서 한 백악관 초청 제안에 따른 것으로, 시진핑 방문 날짜를 구체적으로 밝힌 것은 처음이다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석이 9월 24일(현지시간)께 미국을 방문할 것으로 예상한다고 밝혔다고 블룸버그통신이 6일 보도했다.
블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 연회장 신축 계획을 논의하는 자리에서 "시 주석이 9월 24일 무렵 이곳에 온다"며 "수천 명을 수용할 수 있는 대형 연회장이 필요하다. 모두가 그를 보고 싶어 한다"고 말했다.
9월 24일은 뉴욕본부에서의 유엔 총회 고위급 회의 기간과 겹친다. 트럼프 대통령은 9월 22일 유엔 총회 연설을 앞두고 있으며 통상 뉴욕에서 며칠간 머물며 각국 정상들과 회담을 갖는다. 시 주석은 2012년 취임 이후 유엔 총회에 단 한 차례만 참석한 바 있다.
시 주석의 방미는 지난 5월 베이징 정상회담에서 트럼프 대통령이 제안한 백악관 초청에 따른 계획이다. 트럼프 대통령은 9월 시진핑 주석 방문을 기대한다고 밝힌 적은 있었으나 구체적인 날짜를 언급한 것은 이번이 처음이다.
wonjc6@newspim.com