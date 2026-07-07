서울교통공사 간부들, 혼잡 역 63곳 일일 역장 맡아 현장 목소리 청취

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사가 6일 여름철 폭염·풍수해 대비로 사장 등 간부 63명을 23일까지 혼잡역 일일 역장으로 투입했다.
- 간부들은 출근 시간대 승강장 근무·민원 응대·시설 점검을 실시하며 폭염·집중호우 대비 안전관리와 긴급 대응체계를 점검했다.
- 현장 애로사항과 개선 의견을 정책에 반영해 본사·현장 협업을 강화하고 시민이 안심하고 이용할 수 있는 지하철을 만들겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 여름철 폭염과 풍수해에 대비한 특별 안전관리 기간을 맞아 6일부터 오는 23일까지 공사 사장을 비롯한 처장급 간부 63명이 주요 혼잡 역 63곳의 일일 역장으로 투입된다고 7일 밝혔다.
일일 역장 근무는 공사 간부급 직원들이 63개 주요 혼잡 역들에 배치돼 역사별 환경과 특성을 직접 확인하고 본사 정책과 역 현장 사이의 간극을 줄여 현장 중심의 안전문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 대상역은 출퇴근 시간대 이용객이 많은 주요 혼잡역과 환승역 등 안전관리에 각별한 주의가 필요한 곳으로 선정했다.
참여 간부들은 역장과 동행하며 출근 시간대 승강장 근무와 민원 응대, 역사 시설물 순회 점검 등 역 업무 전반을 수행한다. 여름철 폭염과 집중호우 대비 실태를 집중 점검하고, 역사별 특성에 맞는 안전관리 방안과 긴급상황 대응체계도 함께 살핀다. 점검 결과는 영업관리시스템에, 개선 사항은 ERP 시스템에 등록 후 조치할 계획이다.
또 현장 직원들과의 대화를 통해 근무 과정에서 느끼는 애로사항과 개선 의견을 모은다. 이를 통해 제도 개선·분야별 협업이 필요한 과제는 향후 정책에 반영한다. 공사는 이번 근무가 단순 체험에 그치지 않고 현장의 문제를 직접 확인해 정책으로 해결하는 방식으로 연결되도록 본사와 현장 간 협업체계를 더욱 강화해 나갈 계획이다.
김태균 서울교통공사 사장은 "시민 안전은 현장에서 시작되는 만큼 직접 현장을 보고, 듣고, 함께 고민하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "일일 역장 근무를 통해 경험하며 확인한 개선 사항과 직원들의 의견을 정책에 적극 반영해 시민이 더욱 안심하고 안전하게 이용할 수 있는 서울 지하철을 만들어 나가겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com