HD현대중공업 "캐나다 잠수함 '원팀' 경험, K-방산 도약 디딤돌"

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업은 7일 캐나다 잠수함 수주전 탈락 관련 입장문을 발표했다.
- 이번 캐나다 잠수함 사업에서 정부·기업이 원팀으로 뛴 경험이 K-방산 도약의 디딤돌이 될 것이라 밝혔다.
- 캐나다는 6일 CPSP 사업 우선협상 대상자로 독일 TKMS를 선정했고, 한화오션과 HD현대중공업은 원팀으로 수주전에 참여했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대중공업이 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전에서 탈락한 것과 관련 "이번 '원팀' 경험이 K-방산 도약의 디딤돌이 될 것"이라고 밝혔다.
HD현대중공업은 7일 입장문을 통해 "캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 마지막까지 최선을 다해 주신 정부와 관계 기관, 기업들과 성원을 보내주신 국민 여러분께 깊은 감사를 드린다"고 했다.
이어 "성과로 이어지지 못한 점은 아쉽지만, 수주를 위해 대한민국이 원팀으로 뛰었던 경험은 우리 K-방산이 크게 도약할 수 있는 든든한 디딤돌이 될 것이라고 확신한다"고 강조했다.
그러면서 "HD현대중공업은 이러한 경험을 발전시켜 향후 K-방산 수출과 국익 증진이라는 성과를 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편 마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 사업 우선협상 대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 최종 선정했다고 발표했다. 이번 CPSP에서 한화오션과 HD현대중공업이 원팀을 이뤄 수주전에 참여했다.
y2kid@newspim.com