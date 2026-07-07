SM그룹 대한해운, 새 대표에 민상기 전 건국대 총장 취임

AI 핵심 요약beta
- 대한해운이 7일 민상기 전 건국대 총장을 신임 대표이사로 선임했다
- 민상기 대표는 건국대 총장을 지낸 인재양성 전문가로 평가받아왔다
- 대한해운은 민 대표 리더십으로 ESG 경영과 기업가치 제고를 기대하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SM그룹(회장 우오현) 계열사 대한해운은 신임 대표이사(사장)로 민상기 전 건국대학교 총장이 취임했다고 7일 밝혔다.
앞서 대한해운은 전날 서울 마포구 상장회사회관에서 임시 주주총회와 이사회를 열고, 민 전 총장의 신임 대표이사 선임안을 의결했다.
민상기 대표는 1955년 경기 양평 출신으로, 독일 슈투트가르트 호엔하임대학교에서 식품공학 학사와 석사, 박사학위를 받은 뒤 1995년 건국대 교수로 임용됐다. 이후 같은 대학에서 대학원장, 교학부총장 등을 거쳐 2016년 9월부터 2020년 8월까지 4년간 제20대 총장을 지냈다.
총장 재직 시절 산학협력 강화를 위한 학부교육 혁신, 산업 연계 활성화 선도대학 사업 유치 등으로 4차 산업혁명 시대에 대비한 인재양성시스템을 구축했다고 평가받았다.
대한해운은 조직 운영과 인재 양성 전문가로서 민상기 대표의 리더십이 국적선사로서의 기업가치 제고와 지속가능한 성장, ESG(환경∙사회∙지배구조) 경영 확립에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.
민상기 대표는 취임사에서 "성장 견인과 미래 먹거리 발굴을 위한 끊임없는 혁신, 지속가능성을 최우선 실천 과제로 삼는 ESG 경영, 무결점의 윤리경영 정착으로 내실을 탄탄히 하면서 고부가가치 시장도 적극 공략해 나가겠다"고 전했다.
tack@newspim.com