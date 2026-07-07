SKT, 포켓몬 30주년 기념 '잉어킹 프로모 카드' 배부 시작

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 7일 포켓몬 카드 리워드 배부를 시작했다
- 참가자는 온라인 예약 후 T월드·T팩토리에서 수령했다
- 매장·T팩토리에서 포켓몬 테마 공간·이벤트를 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 포켓몬 30주년 기념 '잉어킹 프로모 카드' 배부를 시작한다. 지난 6월 진행된 '포켓몬 런 온라인 챌린지'에 참가해 1km 러닝 미션을 완수한 11만여 명이 대상이다.
리워드는 전국 520개 T월드 매장과 서울 성수동 T팩토리에서 수령할 수 있다. SKT는 7월 7일부터 8월 31일까지 온라인 예약제를 운영한다. 참가자는 문자로 안내받은 링크를 통해 수령 장소와 방문 날짜를 예약한 후 신분증을 지참해 수령하면 된다.
일부 T월드 매장은 잉어킹과 갸라도스 캐릭터로 외관을 꾸며 인증샷 배경을 제공하고 포켓몬 키링·우양산·손선풍기 등 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다.
T팩토리에는 '포켓몬 미니 포레스트' 공간이 8월 31일까지 운영된다. 피카츄를 비롯한 대표 캐릭터 조형물과 함께 사진을 찍을 수 있으며 리워드 신청자가 아니어도 방문 가능하다.
T팩토리를 방문하는 SKT 고객은 짐 보관 서비스를 무료로 이용할 수 있고 라운지에서 동반 1인까지 무료 음료를 제공받는다.
구현철 SK텔레콤 Sales & Marketing본부장은 "리워드 수령자들이 편리하게 프로모 카드를 받는 것은 물론 T월드 매장 곳곳에서 포켓몬을 만나는 즐거움까지 준비했다"며 "앞으로도 고객에게 색다른 재미를 선사하는 프로모션을 통해 T월드를 방문하고 싶은 즐거운 공간으로 만들겠다"고 말했다.
origin@newspim.com