소비자용 SSD 시장 반등…다나와, 2TB 이상 거래액 36% 급증

6월 전체 거래액 전월 대비 9% 증가…로컬 AI·고사양 게임 수요 영향

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 인공지능(AI) 수요 증가에 따른 가격 상승으로 위축됐던 소비자용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 시장이 고용량 제품을 중심으로 회복세를 보이고 있다.

커넥트웨이브가 운영하는 가격비교 서비스 다나와는 지난 6월 소비자용 SSD 거래액이 전월 대비 9% 증가했다고 7일 밝혔다. 가격 상승 이후 구매를 미뤄온 소비자들의 대기 수요가 일부 되살아난 영향으로 분석된다.

다나와 SSD 카테고리 거래액 순위. [사진=커넥트웨이브 제공]

시장 회복 과정에서는 삼성전자와 웨스턴디지털, SK하이닉스 등 글로벌 대기업 제품의 수요가 두드러졌다. 최근 가격 경쟁력을 앞세운 중국과 대만 제조사의 SSD가 잇달아 출시되고 있지만, 국내 소비자는 상대적으로 가격이 높은 대기업 제품을 주로 선택한 것으로 나타났다.

다나와는 데이터 유실 가능성을 고려해야 하는 저장장치의 특성상 소비자가 가격보다 신뢰도와 안정성이 검증된 제품을 선호한 결과라고 설명했다.

용량별로는 수요 양극화가 뚜렷했다. 지난 6월 1테라바이트(TB) 이하 SSD 거래액은 전월보다 소폭 감소한 반면 2TB 이상 고용량 제품 거래액은 36% 급증했다. 기존 1TB 중심이던 시장이 로컬 AI 구동 환경 확산과 게임·영상 콘텐츠의 고사양화에 따라 고용량 제품 중심으로 재편되고 있다는 분석이다.

제품별로는 삼성전자의 '990 PRO M.2 NVMe'가 6월 다나와에서 가장 높은 거래액을 기록했다. 해당 제품의 거래액은 전월 대비 184% 증가했다. PCIe 4.0 기반 제품 가운데 높은 처리 속도와 이전 세대보다 약 50% 개선된 전력 효율을 갖춘 점이 특징이다.

차세대 인터페이스인 PCIe 5.0 SSD에 대한 관심도 높아지고 있다. 일반적인 게임 환경에서는 PCIe 4.0 제품으로도 충분하지만, 대용량 데이터를 빈번하게 읽고 쓰는 로컬 AI 작업에서는 병목 현상을 줄이기 위해 PCIe 5.0 제품을 선택하는 수요가 늘고 있다.

박지훈 다나와 컴퓨터팀장은 "산업용 낸드플래시 수요가 이어지면서 소비자용 SSD 가격도 당분간 강세를 보일 것"이라며 "AI 활용 확산과 함께 고용량 저장공간을 찾는 소비자도 계속 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.

mkyo@newspim.com