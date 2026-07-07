빽다방, '다방' 정체성 살려 글로벌 공략…20년 만에 BI 개편

커피 원두 형상화한 영문 로고 공개…전국 가맹점 간판 교체 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방이 영문 브랜드명을 강조한 신규 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개하고 해외 시장 진출에 속도를 낸다.

빽다방은 기존 한글 중심 로고를 'Paik's DABANG' 영문 로고 중심으로 개편한다고 7일 밝혔다. 해외 소비자와 현지 사업 파트너가 브랜드를 보다 쉽게 인식하고, 진출 국가가 확대되더라도 일관된 브랜드 이미지를 전달하기 위한 조치다.

빽다방 신규 BI. [사진=더본코리아 제공]

신규 BI는 브랜드명에 포함된 '다방'을 영문 표기인 'DABANG'으로 그대로 살린 것이 특징이다. 한국의 대중적인 커피 문화를 상징하는 빽다방만의 정체성을 해외 시장에서도 유지하겠다는 취지다. 영문명 첫 글자인 'P'에는 커피 원두를 형상화한 디자인을 적용해 커피 전문 브랜드 이미지를 직관적으로 표현했다.

부드러운 곡선형 서체와 밝은 색감도 활용했다. 기존 빽다방이 가진 친근하고 활기찬 이미지는 유지하면서 해외 소비자도 쉽게 알아볼 수 있도록 시각적 완성도를 높였다는 설명이다. 빽다방은 지난해부터 외부 전문 업체와 BI 후보군을 검토했으며, 본사 임직원과 가맹점주의 의견을 수렴해 최종 디자인을 확정했다.

BI 개편과 함께 글로벌 사업도 본격화한다. 빽다방은 오는 8월 일본 도쿄에 해외 1호점을 열고 연내 일본 2호점을 추가 출점할 계획이다. 중국과 대만, 미국 등 주요 국가에 대해서도 시장성과 현지 사업 모델을 검토하며 진출 가능성을 열어두고 있다.

신규 BI가 적용된 매장 간판은 가맹점주의 비용 부담을 줄이기 위해 본사 지원을 바탕으로 전국 매장에 순차적으로 도입한다. 빽다방 브랜드 출범 20주년을 기념한 특별 신메뉴와 고객 참여형 프리퀀시 행사도 진행할 예정이다.

더본코리아 관계자는 "이번 BI 개편은 빽다방이 국내를 넘어 글로벌 고객과 만나기 위한 브랜드 정비의 일환"이라며 "일본을 시작으로 다양한 해외 시장에 합리적인 커피 경험과 친근한 브랜드 이미지를 알리겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com