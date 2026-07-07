파라타항공, 인천-삿포로 신규 취항…일본 노선 네트워크 확대

AI 핵심 요약beta
- 파라타항공이 6일 인천-삿포로 정기편 운항을 시작했다.
- 인천-삿포로 노선은 매일 1회 A330-200기로 운항한다.
- 파라타항공은 7일 취항식 열고 첫 편 100% 탑승률을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 파라타항공이 지난 6일부터 인천국제공항과 일본 홋카이도 삿포로(신치토세공항)를 잇는 정기편 운항을 시작했다고 7일 밝혔다.
인천-삿포로 노선은 매일 1회 운항된다. 인천에서 오전 11시 10분 출발해 현지 시각 오후 1시 45분 신치토세공항에 도착하며, 귀국편은 오후 3시 5분 출발해 오후 6시 10분 인천에 도착한다.
260석 규모의 A330-200 항공기가 투입되며, 비즈니스 스마트 클래스는 2-2-2 배열의 넓은 좌석과 우선 수속, 우선 수하물 서비스를 제공한다.
파라타항공은 7일 인천국제공항에서 신규 취항 기념식을 열었다. 윤철민 대표이사를 비롯한 임직원들이 참석했으며, 첫 편 탑승률은 100%를 기록했다.
삿포로는 여름철 평균 기온이 20도 안팎으로 국내 무더위를 피하는 여행지다. 후라노와 비에이 지역의 라벤더와 자연경관, 다양한 먹거리가 여름 성수기 수요를 견인하고 있다.
yuniya@newspim.com