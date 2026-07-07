李대통령 "NATO 무대서 한국 역할 넓힐 것…최선 다하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 NATO 초청으로 튀르키예로 향했다.
- 이 대통령은 G7에 이어 NATO 무대서 안보 역할을 넓히겠다 했다.
- 루터 사무총장 발언을 언급하며 방산 경쟁력과 국격을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 7일 마크 루터 북대서양조약기구(NATO) 사무총장의 초청을 받아 NATO 정상 회의가 열리는 튀르키예로 향한다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "지난달 주요 7개국(G7) 정상 회의에 이어 이번에는 NATO 무대에서 세계 평화와 안보를 위한 대한민국의 역할을 더욱 넓혀가려 한다"고 썼다.
이 대통령은 "얼마 전 루터 사무총장은 '한국을 사랑한다'며 우리 방위 산업 기반이 '환상적'이라고 평가했다"며 "전쟁의 폐허를 딛고 나라를 지키기 위해 흘린 수많은 땀방울이 오늘날 세계가 인정하는 경쟁력이 되었다는 것이 참으로 자랑스럽다"고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 "오랜 시간 국제사회의 도움을 받던 대한민국은 이제 세계 평화와 안보에 책임 있게 기여하는 나라가 되었다"며 "국민 여러분께 더 큰 자부심을 안겨 드릴 수 있도록 이번 순방 역시 최선을 다하겠다"고 약속했다.
이 대통령은 "튀르키예에서 다시 소식 전해 드리겠다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com