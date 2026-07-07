[모닝 리포트] "한화, 견고한 실적 모멘텀...최근 하락은 매수 기회"

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 흥국증권은 7일 한화 관련 리포트를 통해 "지난 5월 이후 주가 하락으로 과매도 국면에 진입했다"며 최근 하락을 매수 기회로 활용할 것을 조언했다.

박종렬 흥국증권 애널리스트는 "주요 자회사 가치 하락이 한화 주가 하락의 주된 요인이었으나, 견고한 실적 모멘텀을 감안하면 자회사 주가 회복이 가능할 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "한화에어로스페스의 약진, 한화생명의 안정적인 이익 창출, 한화솔루션의 턴어라운드 등 기존 추세는 변화가 없다"고 분석했다.

아래는 리포트 주요 내용이다.

지난 5월 이후 주가 하락으로 과매도 국면에 진입함. 주요 자회사 가치 하락이 한화 주가 하락의 주된 요인이었으나, 견고한 실적 모멘텀을 감안하면자회사 주가 회복 가능할 것임. 한화에어로스페스의 약진, 한화생명의 안정적인 이익 창출, 한화솔루션의 턴어라운드 등 기존 추세는 변화 없음.

서울 장교동 한화빌딩 [사진=한화]

2분기 연결기준 매출액 21.3조원(+10.6% YoY), 영업이익 1.4조원(+7.4% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 별도 부문의영업이익 감익에도 연결 자회사가 모두 고른 성장을 보였기 때문임. 한화에어로스페이스(지상방산 내수물량 증가와 한화오션 외형 증가로 매출 증가/ 한화시스템, 한화오션 이익 증가)의 약진과 함께 한화생명(보험손익 제고와투자손익 증대) 등의 견조한 영업이익 창출 때문임. 또한, 한화솔루션(미국태양광 프로젝트 건설공사 진행률 상승, 케미칼 출하량 확대/케미칼 마진스프레드 확대)이 전분기에 이어 실적 개선 추세가 지속될 전망임.

2026년 연간 연결기준 매출액 86.4조원(+15.5% YoY), 영업이익 5.9조원(+43.8% YoY)으로 수정 전망함. 전년의 높은 기저효과에도 불구, 양호한이익 모멘텀은 지속될 것임. 한화에어로스페이스(지상방산 사업의 견조한수주잔고 유지 및 국내 및 수출물량 지속 증가, 항공엔진 사업을 물량 확대)가 연결 영업이익 증가를 견인하는 가운데, 한화생명의 견조한 영업실적이 뒷받침을 할 것이기 때문임. 특히, 한화솔루션의 경우 태양광 미국 카터스빌 공장 가동 정상화 및 케미칼 원가 절감 노력을 바탕으로 실적 개선이가능할 전망임.

자회사 기업가치 하락을 반영해 목표주가를 하향 조정함. 지난 5월 이후 주가 하락 조정으로 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 5.9배, 0.8배 수준이고, NAV 대비 할인율도 63.2%로 밸류에이션 매력은 제고됨. 한화에어로스페이스와 한화솔루션 등 자회사 가치 상승이 지주사인 한화 주가의 중요한 버팀목 역할을 할 것임. 성장을 통한 기업가치 제고와 함께 적극적인주주환원 정책을 통해 추가적인 주가 재평가도 가능할 전망임.

tack@newspim.com